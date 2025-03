Crunchyroll – Il 7 aprile debutta My Hero Academia: Vigilantes

Toho Co., Ltd. ha presentato un nuovo trailer, il poster e la sigla di apertura di My Hero Academia: Vigilantes, una nuovissima serie animata spin-off che si svolge prima degli eventi dell’anime principale di My Hero Academia, basato sul manga originale creato da Kohei Horikoshi. My Hero Academia: Vigilantes debutterà lunedì 7 aprile e andrà in onda in esclusiva su Crunchyroll in tutto il mondo, Asia esclusa, con nuovi episodi in anteprima settimanale, nello stesso giorno del Giappone.

Il nuovo trailer rivela la sigla di apertura “Kekka Orai”, eseguita da Kocchi no Kento, meglio conosciuto per la sua canzone virale “Hai Yorokonde”.

“My Hero Academia ha affascinato i fan di tutto il mondo per quasi un decennio e ora My Hero Academia: Vigilantes offre una nuova ed entusiasmante prospettiva sul mondo amato da questo franchise. Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con TOHO e di portare questo attesissimo spin-off al pubblico di tutto il mondo”, afferma Asa Suehira, Chief Content Officer di Crunchyroll.

Basato sull’omonimo manga creato da Hideyuki Furuhashi, Betten Court e Kohei Horikoshi, My Hero Academia: Vigilantes è diretto da Kenichi Suzuki (JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders; Cells at Work!). La composizione della serie e la sceneggiatura sono state scritte da Yosuke Kuroda (My Hero Academia; Trigun). L’animazione è prodotta da bones film (Gachiakuta).

Il cast artistico include il character design di Takahiko Yoshida (Cells at Work!); l’art director Yukihiro Watanabe (SSSS. Gridman); il color design di Haruko Nobori (The Faraway Paladin); il direttore della fotografia Yingying Zhang (The Case Study of Vanitas); il direttore 3DCG Mizuki Sasaki (My Hero Academia); il montaggio di Kiyoshi Hirose (Fire Force); le musiche composte da Yuki Hayashi (My Hero Academia; Haikyu!!); Shogo Yamashiro e Yuki Furuhashi; direttore del suono Masafumi Mima (My Hero Academia; Attack on Titan).