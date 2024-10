CRUNCHYROLL: da domani 5 ottobre la seconda stagione di BLUE LOCK

– La Seconda Stagione di BLUE LOCK sarà presentata in anteprima Sabato, 5 Ottobre alle 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET in esclusiva su Crunchyroll. La serie sarà disponibile sottotitolata in lingua originale.

– È stato rivelato un nuovo trailer per l’attesissimo ritorno della Seconda Stagione, che introduce sul campo nuovi, infuocati e scatenati avversari.

– Crunchyroll ha anche rivelato un riassunto della prima stagione per coloro che hanno bisogno di un ripasso o per coloro che hanno appena iniziato a conoscere la serie anime BLUE LOCK.

– La seconda stagione sarà disponibile in streaming in tutto il mondo su Crunchyroll; i nuovi episodi saranno distribuiti settimanalmente.

– Prodotta da Kodansha, Bandai Namco Filmworks e Crunchyroll, l’intensa seconda stagione segue i migliori giocatori della Blue Lock Academy mentre lottano per determinare la formazione titolare per la partita contro la Nazionale U-20 del Giappone.

BLUE LOCK Stagione 2 – Sinossi Ufficiale:

Al momento 35 giocatori sono in gioco, ma ora il programma Blue Lock affronta l’eliminazione della squadra nazionale U-20 del Giappone. Agguerriti rivali dovranno diventare una squadra per sconfiggere il team giovanile, se vogliono continuare a puntare al ruolo di capo cannoniere. Riusciranno a mettere da parte i loro ego per vincere insieme, o perderanno da singoli atleti?