Crossed: Rob Jabbaz alla regia del film tratto dal fumetto di Garth Ennis

The Hollywood Reporter informa che Rob Jabbaz dirigerà l’adattamento per il grande schermo di Crossed, la serie a fumetti scritta da Garth Ennis, il quale sarà coinvolto nel progetto in veste di sceneggiatore.

La serie a fumetti è ambientata in un mondo colpito da una pandemia, dove coloro che contraggono una malattia vengono marchiati con una croce sul viso.

Jabbaz non è nuovo a pellicole horror di genere pandemico, avendo diretto The Sadness. Il progetto sarà prodotto Six Studios, con Carl Choi nelle vesti di produttore in collaborazione con Benjamin Hung di Retro Entertainment e Ken Levin di Nightsky Productions, mentre Jeff Huang sarà produttore esecutivo insieme a Ennis, Carl Amari e Bill Patterson.

La pellicola, che avrà un budget tra i 2 e i 3 milioni di dollari, dovrebbe iniziare la lavorazione a marzo.