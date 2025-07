I quasi cristalli diventano un fumetto grazie a Kickstarter

Gli atomi di buona parte della materia con cui interagiamo ogni giorno si sistemano in una struttura cristallina. Un cristallo è, dalla definizione del 1992 della International Union of Crystallography,

(…) una sostanza nella quale gli atomi costituenti, le molecole, o gli ioni sono impacchettati in una struttura tridimensionale ordinata che si ripete [periodica].

Eppure nel 1982 Daniel Shechtman ha scoperto delle nuove strutture , denominate quasicristalli, a causa di una struttura non perfettamente periodica che ricorda le famose tasselazioni di Penrose. La scoperta valse a Shechtman il Premio Nobel per la Chimica nel 2011 e ha ispirato Veronica Berns per la sua tesi di dottorato in chimica teorica dello stato solido. Veronica, però, avendo anche una passione per il fumetto, ha pensato bene di trasformare il suo lavoro di tesi in un fumetto, Atomic Size Matters, proponendo il progetto su Kickstarter, dove è stato finanziato con circa tre settimane di anticipo sul previsto.

Il volume sarà, quindi, presto dato alle stampe e inviato ai sostenitori.