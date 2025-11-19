Coyote Vs. Acme mostrerà l’anima di Wile E. Coyote

Intervistato da Empire Magazine, il regista di Coyote Vs. Acme, David Green, ha parlato della pellicola ibrida e in live-action che, dopo una lunga odissea dietro le quinte, vedrà la luce sul grande schermo il prossimo anno.

Green ha sottolineato che il film, che vedrà Wile E. Coyote fare causa alla Acme, mostrerà la vera anima del personaggio, bistrattato per anni.

Quando siamo cresciuti guardandolo, c’era qualcosa di malvagio in lui. Vogliamo sfatare quel mito, entrare nella sua anima e mostrarvi cosa lo fa davvero scattare. [Wile E.] è stato assolutamente calunniato per 80 anni. È stato fatto saltare in aria. È stato schiacciato dalle incudini e completamente maltrattato dalla Acme Corporation.

A proposito dei problemi che hanno riguardato il film, prima bloccato dalla Warner e successivamente venduto per poi giungere a un accordo per la sua distribuzione grazie a Ketchup Entertainment, il regista ha paragonato le vicissitudini del progetto a quelle del protagonista.