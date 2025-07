CONCORSO ESCLUSIVO! Caccia a Diabolik: vinci 10 applicazioni per iPad di Diabolik e 5 chiavette USB [CHIUSO] In esclusiva per LoSpazioBianco.it, in occasione del lancio dell'applicazione per iPad di Diabolik, Mondadori mette in palio 10 codici per entrare nel mondo del genio del crimine sul tablet di casa Apple e 5 chiavette USB griffate. Scadenza 28 giugno 2011. [CHIUSO]