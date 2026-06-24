Conan il Barbaro: Genndy Tartakovsky produce serie animata per Prime Video

TheWrap informa che è stata avviata da poco la produzione di una serie animata di Conan il Barbaro prodotta da Genndy Tartakovsky per Cartoon Network Studios che approderà presto su Prime Video. E’ stato lo stesso animatore a presentare lo show con un video al Festival di Annecy.
Il progettp, riporta il sito, era stato proposto da Tartakovsky per la prima volta nel 2008, con l’interessamento di diversi network e piattaforme di streaming, trovando una collocazione definitiva su Prime Video.
Della serie animata è stata diffusa una breve sinossi, nella quale si evidenzia che “Dopo aver trovato l’amore nella regina dei pirati, Bêlit, un Conan temprato dalla battaglia sfida gli dei, il destino e persino la morte per salvarla da una magia oscura che minaccia di distruggere tutto”.
Tartakovsky sarà produttore esecutivo e showrunner del progetto in collaborazione con Darrick Bachman, Fred Malmberg e Mark Wheeler.