Conan il Barbaro: Genndy Tartakovsky produce serie animata per Prime Video

24 Giugno 2026
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Il personaggio di Robert E. Howard sarà protagonista di una serie animata.
Conan thebarbarian

TheWrap informa che è stata avviata da poco la produzione di una serie animata di Conan il Barbaro prodotta da Genndy Tartakovsky per Cartoon Network Studios che approderà presto su Prime Video. E’ stato lo stesso animatore a presentare lo show con un video al Festival di Annecy.

Il progettp, riporta il sito, era stato proposto da Tartakovsky per la prima volta nel 2008, con l’interessamento di diversi network e piattaforme di streaming, trovando una collocazione definitiva su Prime Video.

Della serie animata è stata diffusa una breve sinossi, nella quale si evidenzia che “Dopo aver trovato l’amore nella regina dei pirati, Bêlit, un Conan temprato dalla battaglia sfida gli dei, il destino e persino la morte per salvarla da una magia oscura che minaccia di distruggere tutto”.

Tartakovsky sarà produttore esecutivo e showrunner del progetto in collaborazione con Darrick Bachman, Fred Malmberg e Mark Wheeler.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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