Cobie Smulders in Avengers: Age of Ultron

Intervistata dal Calgary Herald, l’attrice Cobie Smulders, che come noto ha nel suo contratto varie opzioni per comparire in altre produzioni Marvel nel ruolo di Maria Hill, ha parzialmente confermato che il suo personaggio farà parte di Avengers: Age of Ultron, il sequel sui Vendicatori, sottolineando però al tempo stesso di non sapere quanto spazio esso possa avere nel film, cosa di cui anche lei è totalmente all’oscuro.

“Penso di essere in Avengers 2, ma è tutto molto top secret… in realtà, so che sono nel film, ma non so fino a che punto… Sono davvero entusiasta di leggere la sceneggiatura perché stanno introducendo Quicksilver e Scarlet nell’universo dei Vendicatori e il cattivo sarà molto interessante” ha inoltre aggiunto riferendosi a Ultron, interpretato da James Spader nel sequel.