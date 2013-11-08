Cobie Smulders in Avengers: Age of Ultron

8 Novembre 2013
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Intervistata dal Calgary Herald, l’attrice Cobie Smulders, che come noto ha nel suo contratto varie opzioni per comparire in altre produzioni Marvel nel ruolo di Maria Hill, ha parzialmente confermato che il suo personaggio farà parte di Avengers: Age of Ultron, il sequel sui Vendicatori, sottolineando però al tempo stesso di non sapere quanto spazio esso possa avere nel film, cosa di cui anche lei è totalmente all’oscuro. “Penso di essere in Avengers 2, ma è tutto molto top secret… in realtà, so che sono nel film, ma non so fino a che punto… Sono davvero entusiasta di leggere la sceneggiatura perché
MARVEL'S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. "Pilot" (ABC/Justin Lubin)COBIE SMULDERS

mariahillIntervistata dal Calgary Herald, l’attrice Cobie Smulders, che come noto ha nel suo contratto varie opzioni per comparire in altre produzioni Marvel nel ruolo di Maria Hill, ha parzialmente confermato che il suo personaggio farà parte di Avengers: Age of Ultron, il sequel sui Vendicatori, sottolineando però al tempo stesso di non sapere quanto spazio esso possa avere nel film, cosa di cui anche lei è totalmente all’oscuro.

Penso di essere in Avengers 2, ma è tutto molto top secret in realtà, so che sono nel film, ma non so fino a che punto… Sono davvero entusiasta di leggere la sceneggiatura perché stanno introducendo Quicksilver e Scarlet nell’universo dei Vendicatori e il cattivo sarà molto interessante” ha inoltre aggiunto riferendosi a Ultron, interpretato da James Spader nel sequel.

La pellicola diretta da Joss Whedon inizierà la lavorazione a Marzo del 2014 per una uscita nelle sale prevista per il 1 maggio 2015

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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