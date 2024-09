L’attore James Spader riprenderà il ruolo del villain Ultron, visto per l’ultima volta in Avengers: Age of Ultron, nella nuova serie in fase di sviluppo per Disney Plus che vede il coinvolgimento dello showrunner Terry Matalas e vedrà inoltre anche il ritorno di Paul Bettany come il famoso sintezoide nonché membro degli Avengers.

La nuova serie sarà girata in Inghilterra nei primi mesi del 2025.