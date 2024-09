Todd Stashwick nel cast di Vision, nuova serie Marvel Studios

The Hollywood Reporter informa che l’attore Todd Stashwick, visto di recente nella terza e ultima stagione di Picard, è entrato a fare parte del cast di Vision (anche nota come Vision Quest), la nuova serie Marvel Studios per la piattaforma Disney Plus che vedrà il ritorno di Paul Bettany nel ruolo del sintezoide.

Fonti citate dal sito indicano che Stashwick dovrebbe interpretare il ruolo di un assassino alla ricerca dell’androide e della tecnologia da lui posseduta. Nel cast, lo ricordiamo, anche James Spader che tornerà come Ultron.

La serie è realizzata da Terry Matalas showrunner di Picard che ha quindi già lavorato con Stashwick.