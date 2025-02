Clayface: nuovi nomi per la regia, il film sulla scia di “Substance”

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, che riporta nuove informazioni sull’adattamento cinematografico del villain Clayface, la Warner stava guardando durante le vacanze di natale, con interesse, al regista J.A. Bayona per dirigere la pellicola, ma il tutto si sarebbe raffreddato. Lo stesso sito aggiunge, a differenza di quanto riportato nei giorni scorsi da Deadline, che il regista Jeff Wadlow non è in lizza e non lo sarebbe mai stato, mentre James Watkins non avrebbe incontrato ancora i dirigenti di Dc Studios, cosa che dovrebbe comunque fare prossimamente.

Mike Flanagan, che ha scritto la sceneggiatura, non sarebbe invece disponibile a causa di suoi impegni con la serie televisiva su Carrie e un reboot de L’Esorcista.

Sempre THR sottolinea che la pellicola potrebbe essere girata in Inghilterra, presso uno degli hub dove è stato realizzato Superman, e dove sarebbero in corso le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, ma alcune fonti indicano che, a causa del budget relativamente basso (40 milioni di dollari) si starebbe guardando per il progetto a location quali Vancouver, Toronto, New Jersey o Atlanta.

Il film sarebbe una storia horror ambientata a Hollywood, riguardante l’incarnazione più popolare del villain DC Comics, ovvero un attore di serie B che si inietta una sostanza solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la sua forma, diventando un mostro di argilla ambulante.