Chi ha incastrato Nathan Never?

Arrestate Nathan Never!, scritto da Bepi Vigna e disegnato da Romeo Toffanetti, è il primo di due albi dedicati a Gorizia, Capitale europea della Cultura nel 2025. I due autori, già all’opera nel 2020 su un’altra doppia storia friulana (La città del vento e Checkpoint 23), riportano Nathan in un Friuli del futuro di cui si scoprono dettagli storici legati alla Grande Catastrofe, evento chiave dell’universo neveriano.



Nathan riceve un delicato incarico dal Priorato, una comunità monastica che custodisce segreti antichi fra i quali il mistero del Puteum Aureo, il “pozzo d’oro” utilizzato in epoca remota per nascondere un tesoro ai barbari. Un furto dà il via a un’indagine che Vigna sviluppa in forma di thriller fra dogma religioso, politica, mito e potere. Alcuni flashback favoriscono il ritmo di una storia a volte rallentata da passaggi un po’ verbosi, utili però a riassumere la Grande Catastrofe ai lettori che non la conoscono, per una narrazione comunque solida nei suoi snodi e interessante proprio per la riproposizione di eventi fondamentali per Nathan Never. Il ritmo cresce nel finale, che è ricco di colpi di scena in vista del secondo e conclusivo albo. Vigna inserisce anche una serie di riferimenti e citazioni letterarie, oltre a un omaggio a Martin Mystère.

Toffanetti propone il suo Nathan classico: serio, ombroso, inconfondibile. Un segno riconoscibile e suggestivo, con qualche eccesso nell’uso dei retini in particolare nella prima doppia di tavola 58 dove il mare appare artefatto (ben diverso da quello che si vede a tavola 70). In altri casi però i retini funzionano bene, come nell’evocativa doppia che chiude pagina 65, dove la sfocatura dello sfondo restituisce un’atmosfera sospesa e malinconica anche grazie alla resa dei punti luce.

Tanti gli scorci italiani di grande impatto visivo: dal castello di Gorizia, alla romana piazza San Pietro, al Faro della Vittoria di Trieste.

Nathan Never #409 – Arrestate Nathan Never!

Bepi Vigna, Romeo Toffanetti

Sergio Bonelli Editore, giugno 2025

96 pagine, brossurato, colori – 5,80€

ISSN: 977112157300150409