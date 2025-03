Chad Stahelski in lizza per regia Blade, nuovi dettagli su Spider-Man 4

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, i Marvel Studios avrebbero incaricato Chad Stahelski (John Wick) di dirigere il nuovo adattamento cinematografico su Blade con protagonista Mahershala Ali, da lungo tempo in fase di sviluppo e passato attraverso una serie di riscritture, revisioni e cambi di registi.

Nella medesima newsletter, il giornalista aggiunge alcuni particolari sul prossimo film di Spider-Man con Tom Holland, sottolineando che al momento il Camaleonte dovrebbe essere il villain principale della pellicola Sony, anche se non dovrebbe essere chiamato in questa maniera a causa della versione vista in Kraven il Cacciatore, interpretata da Fred Hechinger.

Il film dovrebbe essere ambientato durante gli eventi di Avengers: Doomsday ma la sceneggiatura in questo senso non è stata ancora completata del tutto.

Sul nuovo film degli Avengers, Sneider afferma poi che l’attore Chris Pratt non vi prenderà parte perchè impegnato con la lavorazione della seconda stagione di Terminal List.