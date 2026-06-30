Casting in corso per serie DC Studios su Jimmy Olsen

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, la serie su Jimmy Olsen con protagonista Skyler Gisondo sarebbe entrata in pre-produzione, anche se HBO si sarebbe rifiutata di commentare lo status dello show, incentrato su diversi criminali DC Comics.

Fonti vicine al sito affermano che le riprese dovrebbero iniziare alla fine di agosto e proseguire fino a ottobre ad Atlanta, dove si sta attualmente svolgendo la lavorazione di Man of Tomorrow.

Sebbene lo stesso sito abbia precedentemente riportato che le riprese dello show si sarebbero svolte in contemporanea a quelle del nuovo film di Superman, problemi di budget ne hanno ritardato l’approvazione, facendo partire la produzione subito dopo la conclusione di Man of Tomorrow.

Il sito riferisce inoltre che il casting per il ruolo di Gorilla Grodd sarebbe in corso, e si starebbero cercando attori con esperienza comica per la parte, che avrà bisogno di un doppiatore. Casting per altri personaggi con superpoteri e di un avvocato sarebbero anch’essi in corso, elemento quest’ultimo che suggerirebbe che lo scimmiesco villain sarebbe sottoposto a processo.