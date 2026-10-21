Poison Ivy: Showrunner di The Penguin in trattative per serie su villain DC Comics

21 Ottobre 2026
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In arrivo una nuova serie DC Studios sulla letale villain di Batman.
Poisonivy

Deadline riporta che Lauren LeFranc, showrunner e produttrice esecutiva di The Penguin è in trattative per realizzare la serie sul personaggio di Poison Ivy, la villain di Batman, di cui sarà produttrice.

Secondo il sito, i piani per il progetto erano stati temporaneamente sospesi a causa della fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount. Secondo le ultime notizie, LeFranc dovrebbe solamente produrre lo show senza però scriverne la sceneggiatura; al momento non sarebbe coinvolto alcun sceneggiatore. Inoltre, sempre stando ad alcune fonti, la serie televisiva qualora venisse approvata da HBO dove approderebbe, non farebbe parte dell’universo di Batman creato dal regista Matt Reeves,

Nessun casting per la parte della protagonista è al momento in corso.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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