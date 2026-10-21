Poison Ivy: Showrunner di The Penguin in trattative per serie su villain DC Comics

Deadline riporta che Lauren LeFranc, showrunner e produttrice esecutiva di The Penguin è in trattative per realizzare la serie sul personaggio di Poison Ivy, la villain di Batman, di cui sarà produttrice.

Secondo il sito, i piani per il progetto erano stati temporaneamente sospesi a causa della fusione tra Warner Bros. Discovery e Paramount. Secondo le ultime notizie, LeFranc dovrebbe solamente produrre lo show senza però scriverne la sceneggiatura; al momento non sarebbe coinvolto alcun sceneggiatore. Inoltre, sempre stando ad alcune fonti, la serie televisiva qualora venisse approvata da HBO dove approderebbe, non farebbe parte dell’universo di Batman creato dal regista Matt Reeves,

Nessun casting per la parte della protagonista è al momento in corso.