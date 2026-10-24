Rocketeer: La sorella di Dave Stevens notifica avviso di risoluzione a Disney per i diritti

Secondo quanto riportato da Boardwalk Times, il fondo fiduciario ed ente legale The Rocketeer Trust, rappresentato da Jennifer Bawcum, sorella del cartoonist Dave Stevens (scomparso nel 2008), ha notificato un avviso di risoluzione presso il Copyright Office degli Stati Uniti per rivendicare i diritti di copyright del personaggio di Rocketeer a The Walt Disney Company e a una lunga lista di sue filiali aziendali e licenziatari di prodotti.

L’avviso, secondo il sito, copre ogni frangente della major che attualmente trae profitto dal personaggio creato da Stevens, inclusi Hollywood Records, Disney Music Group, Walt Disney Television e inoltre Funko e Diamond Toys per il settore licensing.

Secondo la legge federale sul copyright, i creatori originali o i loro eredi legali hanno il diritto di rescindere gli accordi di licenza precedenti e rivendicare la propria proprietà intellettuale dopo un periodo di 35 anni. Secondo il documento, il Trust ha notificato l’avviso l’11 giugno 2026, quasi nel momento esatto in cui si è aperta la finestra di ammissibilità di 35 anni dall’accordo originale di Dave Stevens del 1991 con la Disney, che portò alla realizzazione del lungometraggio diretto da Joe Johnston con protagonisti Bill Campbell, Jennifer Connelly e Timothy Dalton, rivelatosi un flop al botteghino. Il documento elenca sei specifiche registrazioni di copyright fondamentali riguardanti l’alter ego di Cliff Secord che torneranno completamente alla proprietà originale. La data effettiva di tale risoluzione è fissata per il 12 giugno 2028.

Negli ultimi anni la Disney ha tentato di rilanciare il franchise legato al personaggio di Rocketeer, attraverso l’annuncio nel 2016 di un reboot per la piattaforma Disney Plus poi finito nel limbo, con le ultime notizie datate 2025 che lo davano ormai come cancellato.

Altri prodotto ispirato al personaggio è una serie animata appositamente realizzata per Disney Junior, andata in onda tra il 2019 e il 2020.