Sandra Huller nel cast di Avengers: Doomsday

The Hollywood Reporter ha ricevuto conferma che l’attrice tedesca Sandra Huller, candidata all’Oscar per Anatomia di una caduta e attualmente nelle sale con Fatherland e Digger, è parte del cast di Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale nel mese di dicembre.
I Marvel Studios non hanno commentato la notizia. Il ruolo dell’attrice è tenuto segreto ma viene considerato principalmente come un cameo, con rumors non confermati i quali indicano che potrebbe interpretare nella pellicola il ruolo della madre di Victor Von Doom (Robert Downey Jr.), una strega, oppure fare parte di un gruppo selezionato di streghe al servizio del villain.