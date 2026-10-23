Sandra Huller nel cast di Avengers: Doomsday

23 Ottobre 2026
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L'attrice tedesca nel cast del film Marvel Studios con un ruolo ancora segreto.
Sandrahuller

The Hollywood Reporter ha ricevuto conferma che l’attrice tedesca Sandra Huller, candidata all’Oscar per Anatomia di una caduta e attualmente nelle sale con Fatherland e Digger, è parte del cast di Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale nel mese di dicembre.

I Marvel Studios non hanno commentato la notizia. Il ruolo dell’attrice è tenuto segreto ma viene considerato principalmente come un cameo, con rumors non confermati i quali indicano che potrebbe interpretare nella pellicola il ruolo della madre di Victor Von Doom (Robert Downey Jr.), una strega, oppure fare parte di un gruppo selezionato di streghe al servizio del villain.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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