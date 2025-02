Benedict Cumberbatch: “Non sarò in Avengers: Doomsday”

In una lunga intervista concessa a Variety, l’attore Benedict Cumberbatch ha rivelato che il Dottor Strange non comparirà in Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo sugli eroi più potenti della Terra che sarà diretto dai fratelli Russo.

L’attore ha evidenziato che le cose sono cambiate quando Jonathan Majors, il cui personaggio di Kang sarebbe dovuto apparire in veste di principale antagonista della fase successiva del franchise cinematografico, è stato licenziato lo scorso anno in seguito a una condanna per violenza domestica nei confronti di una donna.

Cumberbatch ha aggiunto che l’assenza di Strange in Avengers: Doomsday ha a che fare con il fatto che il suo personaggio “non si allinea con questa parte della storia”, sottolineando che comunque lo stregone sarà presente nel successivo film, Avengers: Secret Wars, dove Stephen Strange avrà un grosso ruolo.