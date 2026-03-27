Beisler Editore presenta “Il Buco 2” di Øyvind Torseter

Comunicato stampa

Mule Boy è il surreale personaggio creato dall’autore norvegese Øyvind Torseter. Già protagonista de Il Buco, il personaggio torna ne Il Buco 2, edito da Beisler e in libreria dal 3 aprile 2026.

Il laboratorio ha terminato l’osservazione sul buco misterioso trovato da Mule Boy ed è tempo di restituire il prezioso oggetto al legittimo proprietario. Mule Boy lo porta a casa per custodirlo, ma lo perde. Da quel momento il buco comincia a spostarsi. Sfugge, quadro dopo quadro, attraversando le pagine della graphic novel. Ora è un foro nel muro, ora un’arancia, ora la luna che brilla nei suoi sogni. Con l’aiuto di un bambino, Mule Boy riesce a ritrovarlo… ma non è l’unico buco in circolazione! Così, invece di preoccuparsi, decidono di farne buon uso: cucinando deliziose ciambelle per tutti.

Umorismo, filosofia e arte si riuniscono in un racconto visivo che gioca con il concetto di mancanza, curiosità e invenzione. Per lettori di tutte le età, dagli appassionati di picture book agli amanti del design e dell’arte contemporanea. Dopo il successo internazionale de Il Buco, tradotto in 16 lingue, premio Jeune Alber e premio norvegese come libro più bello dell’anno nel 2013, Torseter propone ai lettori un’altra opera interattiva, un libro realmente forato pagina dopo pagina, che trasforma la lettura in un gioco visivo e narrativo.

Øyvind Torseter è tra i più innovativi autori e illustratori del panorama internazionale. Alcuni disegni originali de Il Buco fanno parte della collezione permanente della Biblioteca Nazionale di Oslo. Finalista nel 2014 al premio biennale internazionale Hans Christian Andersen, premio Year’s Most Beautiful Book Prize e vincitore del Bologna Ragazzi Award nel 2008. Con Beisler Editore ha pubblicato: Mule Boy e il Troll dal cuore strappato (2021), vincitore del Premio Andersen 2022 – Miglior libro a fumetti e del Premio COMICON Giovani Letture, e Mule Boye il Presidente(2025).

Alice Tonzig nata a Milano nel 1972, attualmente è docente di Business English, Cross Cultural Comunication e Storytelling presso Høyskole Kristiania, insegnante di italiano presso l’Istituto Italiano di Cultura e di italiano come lingua straniera presso la scuola superiore Bjertnes Videregåendeskole. Dal 1998 in poi ha svolto attività di traduttrice letteraria dal norvegese, specializzandosi in libri per bambini e ragazzi. Tra i numerosi titoli tradotti ricordiamo Olla scappa di casa di Ingunn Thon, William Wenton e il ladro di Luridium di Bobby Peers e i libri Oscar e io e quella volta che…, Oscar e io, Cuori di waffel e Tonja Valdiluce di Maria Parr , oltre i primi due volumi di Øyvind Torseter.

Il Buco 2

Øyvind Torseter

Traduzione dal norvegese di Alice Tonzig

Beisler Editore, 2026

76 pagine – 25,90 €