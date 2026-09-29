Bao publishing presenta: Karma 

Comunicato stampa



BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Karma di Claudia Razzoli.

Impulsiva, disordinata, in balia degli eventi e quasi sempre della precarietà… straordinariamente viva. Nicoletta, la protagonista del libro, ha trent’anni, una madre che da sempre la fa sentire inadeguata, una migliore amica che ha il dono di riuscire a parlare con gli spiriti, una passione per maglia e ferri che vorrebbe diventasse il suo lavoro, mentre detesta quello che ha già, e una lunga lista di partner inadeguati e appuntamenti tremendi.



Questo graphic novel racconta con sincerità e ironia la crisi dei Millennials alle prese con lo scambio generazionale pieno di incomprensioni con i genitori, l’ansia da prestazione all’idea di cambiare vita e la ricerca del proprio equilibrio. Nicoletta sembra uscita dalle nostre vite e finita fra le tavole disegnate con maestria da Claudia Razzoli, interamente realizzate a mano e colorate ad acquerello.

Claudia Razzoli

Karma

Numero pagine: 192, colore, formato 17 x 24 cm, brossurato

Prezzo: 23 euro

Uscita: settembre 2026

ISBN: 9791256212941

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Claudia Razzoli è nata in Toscana nel 1983. La sua formazione parte dalla provincia pistoiese e dalla visione ossessivo compulsiva dei film, degli anime e delle pubblicità anni ‘80 e ‘90. Prosegue alla Scuola Comics di Firenze nel 2004, dove conosce la maggior parte dei Mammaiuto, l’associazione culturale di fumetti autoprodotti di cui entra a far parte nel 2012. Quasi tutta la sua produzione viene pubblicata proprio da Mammaiuto (I diari della Nuke, Ross…), ma collabora anche con altre associazioni italiane come Katlang!, Tobecontinued e Attaccapanni Press, oltre che con editori italiani (Il Castoro, Rizzoli Lizard) e francesi (Jungle). Karma è il suo primo libro con BAO Publishing.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Milano

9 ottobre ore 19:00

Claudia Razzoli presenta Karma presso la libreria VOLUMEBK (via Carlo Farini 69)