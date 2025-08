Bao Publishing presenta: La taverna di mezzanotte 11

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol. 11 di Yaro Abe.

Questo volume contiene un lasso temporale notevole, a cavallo tra la fine dell’era Heisei e quella in corso, la Reiwa, con ricette estive, ma anche bollenti ricette per Capodanno. Gli avventori della taverna sono un misto variegato di nuovi clienti e affezionati “regular”, che si prestano a storie molto diverse, ma unite da un profondo amore per il cibo e la convivialità. Un manga goloso, pieno di calore e umanità da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories.

L’edizione BAO raccoglie due volumi originali alla volta, con primo sedicesimo a colori, pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e sovraccoperta in carta naturale, per rispettare al massimo il design dell’edizione originale.

Yaro Abe,

La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol.11

Numero pagine: 296, b/n, formato 15 x 21 cm, brossurato

Prezzo: 18 euro

Uscita: luglio 2025

ISBN: 9791256210800

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.