Bao publishing presenta: “Il diavolo di Smiling Woods” di Jacopo Starace

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia Il diavolo di Smiling Woods, il nuovo graphic novel di Jacopo Starace.

Due anni fa, tredici famiglie di minatori sono scomparse tra i boschi attigui alla cittadina di Emmanuel Parish. Ma non è ancora finita, sta succedendo di nuovo: è scomparso un ragazzo, il suo nome è Ernie. Ma sua sorella Delia, insieme ai suoi amici del liceo, non ha nessuna intenzione di arrendersi. Iniziano così le ricerche, che porteranno il gruppo dritto tra i famigerati boschi di Smiling Woods. Cosa si aggira in quei luoghi ammantati di sinistre leggende?

Dopo il successo di Essere Montagna, Jacopo Starace torna con un thriller che pone interrogativi sul rapporto tra uomo e natura. Una storia cupa, emozionante e profonda tra le atmosfere sovrannaturali di David Lynch e avventure come Stranger Things e Stand by me.

Jacopo Starace

Il diavolo di Smiling Woods

Numero pagine: 144, colore, 17×24 brossurato

Prezzo: 22,00 euro

Uscita: maggio 2025

ISBN: 9791256211395

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Jacopo Starace, classe 1989, dopo cinque anni di Liceo Artistico si laurea in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Durante gli anni dell’università scopre che sotto la coltre di nebbia cittadina respira un panorama galattico di illustratori e fumettisti incredibili. Affascinato, decide di catapultarsi in quel mondo assurdo. Fa capolino pubblicando fumetti sul web. Negli anni lavora per alcune case editrici italiane e francesi come Sergio Bonelli Editore, Bao Publishing, Éditions Sarbacane, Eris Edizioni. Illustra articoli per riviste come L’Espresso, Il Manifesto, Review, Linus, Jacobin, e lavora come Art Director alla collana “Tebe” delle Sido. Lavora tuttora come copertinista per alcuni editori di libri di narrativa e saggistica come Éditions Sarbacane, 21Lettere, Beccogiallo, Moscabianca. Tra il 2018 e il 2021 entra a far parte di Progetto Stigma e pubblica il suo primo fumetto autoriale, INN. Nel 2022 scrive e disegna Il teatro dei demoni sul Dylan Dog Color Fest n.40 – Estreme Visioni per la Sergio Bonelli Editore e pubblica il suo secondo libro a fumetti Essere Montagna per la casa editrice francese Éditions Sarbacane e nel 2023 esce in Italia per Bao Publishing. Dal 2022 insegna alla Scuola Internazionale di Comics di Milano. Nel 2023, insieme ai suoi soci, fonda Trincea Ibiza, con cui produce il fumetto Nove Maghi e il gioco di carte Spaccapianeti, di cui è game designer e grafico. Tra il 2023 e il 2025 illustra alcune delle carte di Disney Anthology per Disney e Panini, Cuphead – Out of the cards per Tomodachi Press e Lumentale. Tra il 2024 e il 2025 scrive il suo ultimo libro Il diavolo di Smiling Woods per Bao Publishing.