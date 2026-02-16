Bao publishing presenta: Hilda e Twig – il risveglio dell’uomo ghiaccio

Comunicato Stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio, il nuovo volume della serie Hilda di Luke Pearson.

Hilda e la sua nuova amica, la gigantessa Burku, giocano felici nel bosco, mentre il “cervolpe” Twig si imbatte in un luogo misterioso, e inavvertitamente disturba una creatura magica e glaciale… ma interrompere il letargo dell’Uomo Ghiaccio significa scatenare lo scompiglio!

Una storia perfetta da leggere nel bel mezzo di un gelido inverno, che arricchisce la saga di Hilda amatissima anche per la serie animata su Netflix.

Luke Pearson

Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio

Numero pagine: 82, colore, formato 21x 28 cm, cartonato

Prezzo: 17euro

Uscita: dicembre 2025

ISBN: 9791256211951

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Luke Pearson è un fumettista, animatore e illustratore britannico, conosciuto soprattutto per la sua serie a fumetti Hilda, prodotta da Nobrow e pubblicata in Italia da BAO Publishing. Ha disegnato per giornali e riviste, ha realizzato copertine di libri e poster e ha lavorato a sceneggiature e storyboard di alcuni episodi della quinta e settima stagione della serie della Cartoon Network Adventure Time. La serie Hilda, attualmente composta da sei volumi (Hilda e il Troll, Hilda e il gigante di mezzanotte, Hilda e la parata dei pennuti, Hilda e il segugio nero, Hilda e la foresta di pietra e Hilda e il Re montagna), nel 2018 è stata trasposta nella fortunata serie animata prodotta da Netflix. Luke Pearson ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti: nel 2013 è stato candidato ai Premi Eisner come “Best Publication for Kids” e “Best Writer/Artist” e nel 2014 si è aggiudicato il Premio Gran Guinigi durante il Lucca Comics and Games nella categoria “Miglior serie”.