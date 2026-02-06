Bao publishing presenta: Frontier

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Frontier di Guillaume Singelin la quarta proposta della collana Cherry Bomb, curata e diretta da Zerocalcare.

Guillaume Singelin, visto ai disegni di The Grocery, in Frontier torna da autore completo per dipingere un affresco complesso e avvincente. Un’umanità che sta colonizzando il cosmo si ritrova intrappolata nelle stesse logiche predatorie e di sfruttamento delle risorse di cui era vittima quando la vita era limitata al pianeta terra. Solo che se vivendo su un grande pianeta possiamo illuderci di essere, nonostante tutto, liberi, negli spazi angusti di una stazione spaziale, o su una lontana colonia, è lampante come le nostre vite siano dominate dai debiti che contraiamo e che fatichiamo per ripagare, dai vincoli contrattuali con chi ci concede di sopravvivere, invece di aiutarci a vivere.

Scegliendo questo fumetto per la sua collana Cherry Bomb, Zerocalcare vuole farci notare come il capitalismo sfrenato accechi chiunque non lo metta in dubbio, e infatti in Frontier il personaggio dalle pulsioni più umane e dignitose è quello che è stato addestrato da mercenario, e che ha visto la morte più da vicino, arrivando a mettere in dubbio tutti i meccanismi su cui si basa la sua esistenza.

Un fumetto epico, toccante, profondo ed emozionante, creato da un autore davvero in stato di grazia.

Frontier è disponibile il libreria dal 30 gennaio 2026

Guillaume Singelin

Frontier

Numero pagine: 200, colore, formato 22x 31 cm, cartonato

Prezzo: 25 euro

Uscita: gennaio 2026

ISBN: 9791256211913

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Guillaume Singelin, classe 1987, è un illustratore, animatore e fumettista francese. Attivo anche come storyboardista e come character artist nel campo dei videogiochi, è principalmente noto come fumettista. Tra i suoi lavori, spiccano PTSD (di cui è autore completo e che è stato pubblicato in Italia da Edizioni Bd), la collaborazione con DC Comics su serie come Batman: Urban Legends e DC vs. Vampires: All-Out War e la serie The Grocery, scritta da Aurélien Ducoudray e portata in Italia in edizione integrale da BAO Publishing all’interno della collana “Cherry Bomb” curata da Zerocalcare.