“Avengers: Doomsday una pellicola complessa”, dicono i Fratelli Russo

Intervistati da Empire Magazine, i registi Joe e Anthony Russo hanno avuto modo di parlare per la prima volta di Avengers: Doomsday dopo la diffusione dei quattro teaser nelle scorse settimane, evidenziando la complessità della pellicola e il tono che vedremo sullo schermo.

Ognuno di quei trailer è un’informazione narrativa. Fa tutto parte di una storia più ampia – ha anticipato Anthony – Quindi direi che Doomsday è già iniziato per voi. Guardate, il film è molto complesso – ha continuato Joe – Abbiamo pensato che uno dei modi migliori per celebrare ciò che il film è fosse dare ai personaggi il loro spazio e sottolineare alcuni momenti.

Due di questi personaggi sono rispettivamente il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., e soprattutto lo Steve Rogers di Chris Evans, che avrà un ruolo centrale.