“Avengers: Doomsday una pellicola complessa”, dicono i Fratelli Russo

12 Febbraio 2026
di
I due registi parlano della pellicola Marvel Studios.
Avengers doomsdayposter

Intervistati da Empire Magazine, i registi Joe e Anthony Russo hanno avuto modo di parlare per la prima volta di Avengers: Doomsday dopo la diffusione dei quattro teaser nelle scorse settimane, evidenziando la complessità della pellicola e il tono che vedremo sullo schermo.

Ognuno di quei trailer è un’informazione narrativa. Fa tutto parte di una storia più ampia – ha anticipato Anthony – Quindi direi che Doomsday è già iniziato per voi.

Guardate, il film è molto complesso – ha continuato Joe – Abbiamo pensato che uno dei modi migliori per celebrare ciò che il film è fosse dare ai personaggi il loro spazio e sottolineare alcuni momenti.

Due di questi personaggi sono rispettivamente il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., e soprattutto lo Steve Rogers di Chris Evans, che avrà un ruolo centrale.

Victor von Doom esige un certo tono. Per quanto ci divertiamo con ciò che questi film possono rappresentare, ci divertiamo anche con la complessità e la difficoltà di ciò che questi film possono fare a livello narrativo. Credo che abbiamo trovato un nuovo livello in Doomsday.

Abbiamo un’affinità speciale con il personaggio [Steve Rogers], non possiamo vedere questa narrazione senza il suo ruolo centrale, in pratica. Il posto speciale che occupa nel cast, in un certo senso lo mantiene anche andando avanti.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

