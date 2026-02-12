“Avengers: Doomsday una pellicola complessa”, dicono i Fratelli Russo

Intervistati da Empire Magazine, i registi Joe e Anthony Russo hanno avuto modo di parlare per la prima volta di Avengers: Doomsday dopo la diffusione dei quattro teaser nelle scorse settimane, evidenziando la complessità della pellicola e il tono che vedremo sullo schermo.
Ognuno di quei trailer è un’informazione narrativa. Fa tutto parte di una storia più ampia – ha anticipato Anthony – Quindi direi che Doomsday è già iniziato per voi.
Guardate, il film è molto complesso – ha continuato Joe – Abbiamo pensato che uno dei modi migliori per celebrare ciò che il film è fosse dare ai personaggi il loro spazio e sottolineare alcuni momenti.
Due di questi personaggi sono rispettivamente il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., e soprattutto lo Steve Rogers di Chris Evans, che avrà un ruolo centrale.
Victor von Doom esige un certo tono. Per quanto ci divertiamo con ciò che questi film possono rappresentare, ci divertiamo anche con la complessità e la difficoltà di ciò che questi film possono fare a livello narrativo. Credo che abbiamo trovato un nuovo livello in Doomsday.
Abbiamo un’affinità speciale con il personaggio [Steve Rogers], non possiamo vedere questa narrazione senza il suo ruolo centrale, in pratica. Il posto speciale che occupa nel cast, in un certo senso lo mantiene anche andando avanti.