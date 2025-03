Avengers: Doomsday – Pre-produzione più costosa rispetto al terzo Ant-Man

Secondo quanto scritto da Forbes, che riporta dati diffusi direttamente dalla Disney, la pre-produzione di Avengers: Doomsday è già costata più del doppio della somma di Ant-Man: Quantumania quando la pellicola era in una fase di produzione simile.

La rivista sottolinea che questo dato è da guardare con occhi positivi, in quanto dimostrerebbe che la major ci starebbe dando dentro con la nuova pellicola Marvel, mentre poco più di un anno fa la sua divisione produzione e sviluppo stava affrontando numerosi problemi, ricordando che oltre a una serie di fallimenti al box office la major era anche alle prese con un taglio di costi per 7.5 miliardi di dollari di spesa a seguito di crescenti perdite nella divisione streaming.

Forbes evidenzia che il costo per la realizzazione di Doomsday e Secret Wars dovrebbe seguire la scia dei due precedenti capitoli sugli Avengers, Infinity War e Endgame, anche se è probabile che costeranno di più.

I fratelli Russo, che dirigeranno il film, e che saranno pagati 80 milioni di dollari, hanno sancito un accordo che non include un compenso back-end, ma contiene delle scale mobili per le prestazioni che scattano alle soglie dei 750 milioni e di 1 miliardo di dollari.

Le prossime due pellicole come noto saranno girate negli storici Pinewood Studios nel Regno Unito, dove sono stati realizzati i film di 007, dove le major ricevono un rimborso in denaro fino al 25,5% del denaro speso nel paese. Per qualificarsi per il rimborso, almeno il 10% dei costi di produzione deve essere correlato ad attività nel Regno Unito, e per fare ci bisogna dimostrare al governo quanti soldi vengono spesi nel Regno Unito, fattore questo che porta gli studios a creare una Film Production Company (FPC) separata per ogni film che realizzano. Secondo la legge britannica, la FPC deve presentare rendiconti finanziari che rivelano tutto, dal personale agli stipendi ai costi totali.