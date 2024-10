Attore taiwanese Hsu Kuang-han coinvolto in progetto Marvel Studios?

Secondo quanto riportato da Mirror Media, quotidiano online di Taiwan, l’attore locale Hsu Kuang-han si starebbe preparando a prendere parte a un prossimo progetto Marvel Studios.

Il quotidiano sottolinea che il progetto in questione sarebbe il sequel di Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli, anche se al momento la pellicola è, come noto, rinviata a causa del coinvolgimento del regista Deston Daniel Cretton nel prossimo film sull’arrampicamuri con protagonista Tom Holland e in uscita nel 2026.

Ricordiamo che il sequel sul personaggio interpretato da Simu Liu era stato annunciato nel 2021, ma da allora non vi sono state novità in merito. Pochi giorni fa, in un articolo riguardante il nuovo film di Spider-Man dove veniva citato il secondo capitolo su Shang-Chi, la rivista Variety evidenziava che il film sull’arrampicamuri è, stando a fonti citate, “una priorità” di Sony e Marvel Studios.

Resta quindi da capire se la notizia rilanciata dal sito di Taiwan sia basata su indisrezioni reali o meno, elemento difficile da valutare vista la segretezza che circonda i progetti Marvel.