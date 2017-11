Gli appuntamenti Eris Edizioni per Lucca Comics and Games 2017

Comunicato Stampa

Ecco tutte le novità, le anteprime, gli autori ospiti e gli eventi che riguarderanno la nostra Lucca Comics and Games 2017 (Padiglione Napoleone Stand Nap211). Le opere che presenteremo in anteprima in fiera e che arriveranno in liberia a novembre sono: Pyscho di Prof. Bad Trip (Gianluca Lerici), Drinking at the movies. Un anno a New York di Julia Wertz, Babilon di Danijel Zezelj.

Novità:

Sacred Heart della fumettista statunitense Liz Suburbia

Autori ospiti allo stand:

Lucia Biagi (Misdirection)

Alessandro Caligaris (Revolushow, Hoarders)

Adam Tempesta (Itero Perpetuo)

Fabio Tonetto (Rufolo)

Danijel Zezelj (Babilon)

Incontri:

Psycho, un viaggio cyberpunk nel mondo psichedelico di Prof. Bad Trip

(intervengono Matteo Stefanelli, Massimo Giacon, Vittore Baroni, Jenamarie Filaccio e Marco Cirillo Pedri)

4 Novembre ore 11:00 Auditorium Fond. Banca del Monte Piazza San Martino 7

Fabio Tonetto partecipa al Comics Talks – Linework, ritorno alla linea. Il grado minimo del disegno, fra tecnica classica e stile contemporaneo.

Con Alessandro Baronciani (autore) Gianluca Costantini (autore) Rachele Morris (autore) Lorenza Natarella (autore) Fabio Tonetto (autore) Paolo Interdonato (moderatore)

1 Novembre ore 17.30 Auditorium Fond. Banca del Monte Piazza San Martino 7

Gran Guinigi 2017

Special Exits di Joyce Farmer vincitore del Gran Guinigi come Miglior Autore Unico

Rufolo di Fabio Tonetto nella selezione ufficilae Gran Guinigi 2017

Diario di un fantasma di Nicolas de Crécy nella selezione ufficiale Gran Guinigi 2017