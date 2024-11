Anthony Mackie: “Sam Wilson sarà un Captain America differente”

Intervenuto al Disney APAC Content Showcase di Singapore, l’attore Anthony Mackie ha avuto modo di parlare di Captain America: Brave New World, il nuovo capitolo del franchise che lo vede per la prima volta sul grande schermo nel ruolo dell’eroe a stelle e strisce.

Mackie ha rivelato di avere saputo che avrebbe sostituito l’amico e collega Chris Evans mentre guardava una partita di football a casa di Evans. Parlando poi del personaggio, ha voluto evidenziare la crescita di Wilson dopo tutti quegli anni come partner di Cap.

L’evoluzione di Sam è semplice. E’ ancora un consulente. Sta ancora servendo i soldati ma, allo stesso tempo, ora è un leader della sua comunità nel paese.

Mackie ha evidenziato che il suo è un differente Captain America, soprattutto per il fatto di non avere nel proprio corpo il siero del supersoldato come Steve Rogers.