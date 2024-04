Anteprima de “La novella dell’avventuriero” (Coconino Press)

Comunicato stampa

Nel 1520 Anselmo Ringardi, un giovane di nobili origini rimasto orfano a causa della peste, abbandona la città in cui è nato, Ravenna, in cerca di avventura e del suo posto nel mondo. Imbattibile con la spada, avrà varie occasioni per mettersi alla prova e dimostrare il suo valore, attraversando quasi senza rendersene conto la soglia che separa l’adolescenza dall’età adulta.

Fino a una svolta inaspettata: mentre il Regno sembra essere sul punto di entrare in guerra, e delle fitte trame si stringono a corte attorno al Re moribondo, Anselmo nelle sue peregrinazioni nella foresta si ritrova di fronte alla porta di una giovane donna, Lucrezia, di cui in una sola notte si innamora perdutamente. La ragazza è la figlia di Geronte, un indovino in grado di predire con ineluttabile certezza la data esatta della morte di chi gli si trova davanti. Ed è così che Anselmo scopre due cose: che gli resta esattamente un anno di vita e, allo stesso tempo, visto che nessun uomo è mai mancato all’appuntamento con il proprio destino, che nei successivi dodici mesi gli sarà impossibile morire prima che sia giunta la sua ora.

Siamo realmente padroni e artefici delle nostre vite?

Oppure non siamo che semplici pedine, intrappolate in un gioco del quale le regole fondamentali ci sfuggono?

È su queste domande che si interroga La novella dell’avventuriero, graphic novel ispirata da un romanzo incompiuto di Arthur Schnitzler e realizzata da Alessandro Tota e Andrea Settimo per Coconino Press. Ambientata nell’Italia del 1520, è la storia del giovane Anselmo che, venuto a conoscenza della data esatta della sua morte, fa di tutto per sfuggire al proprio destino. Accorgendosi che ogni sua azione, inevitabilmente, non fa altro che avvicinarlo al terribile appuntamento.

Vicino allo stile del celebre Doppio sogno di Arthur Schnitzler, da cui Stanley Kubrick trasse il film Eyes Wide Shut, La novella dell’avventuriero inizia con un’ambientazione realistica, quasi un romanzo storico, per scivolare in una dimensione quasi fantasy, in cui la realtà si disgrega e si mescola con una dimensione onirica, fino a diventare un racconto filosofico.

ALESSANDRO TOTA è tra gli autori più internazionali del fumetto italiano, particolarmente amato in Francia dove ha pubblicato tutti i suoi libri e dove insegna. In Italia, dove ha vinto

diversi premi ha pubblicato i libri Yeti (2010), Fratelli (2011), Charles (2016) per Coconino press, Palacinche (2012, con Caterina Sansone) per Fandango Libri, Estate (2018) per Oblomov e Caterina e i capellosi (2022) per Canicola. Nel 2015 con Il ladro di libri ancora per Coconino press vince il premio Gran Guinigi nella categoria Miglior Graphic Novel a Lucca Comics.

ANDREA SETTIMO nasce in provincia di Padova nel 1990 e vive a Bologna. Nel 2010 co-fonda Delebile, etichetta indipendente che pubblica fumetti di giovani autori sia italiani che internazionali. Ha disegnato The Corner, su testi di Lorenzo Palloni (pubblicato in Francia per Sarbacane nel 2014 e in Italia per Rizzoli Lizard nel 2016); è l’autore di Cardo/Decumano

(pubblicato a puntate per Delebile dal 2016) e di Tutti Santi per la collana Fumetti nei Musei (Coconino Press/MiBACT, 2020).

La novella dell’avventuriero

Alessandro Tota, Andrea Settimo

Coconino Press, 2024

192 pagine, brossurato, colori – € 25,00

ISBN: 9788876187131

In libreria dal 3 maggio 2024 e in anteprima al Comicon 2024 dal 25 al 28 aprile 2024

