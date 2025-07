Anteprima Gatto Mondadory – Trilogia della Valle Scrivia (Coconino Press)

Coconino Press raccoglie in un unico volume la trilogia fantasy del Dr. Pira.

Le edizioni in volumi singoli, usciti tra il 2012 e il 2016, ormai impossibili da reperire, tornano disponibili per i lettori italiani in una raccolta integrale.

l libro, in uscita il 4 luglio 2025, contiene le tre leggendarie avventure di Gatto Mondadory: Il telefonino fatato – la valle dei cugini – I puffi dell’aldilà. Ad impreziosire il volume una corposa sezione di extra inediti, schede di approfondimento e appunti sul worldbulding dell’opera che riveleranno i luoghi reali in cui la saga si ambienta.

Il Re ha perso il suo smartphone e con esso tutti i numeri di telefono di Vassalli, Valvassori e Valvassini. Se qualcuno non lo ritroverà, il regno cadrà presto nel caos. Quel qualcuno, suo malgrado, è Gatto Mondadory, e qui iniziano le sue vicende che da semplice fattorino lo costringeranno a diventare un eroe.

Nella seconda storia Gatto Mondadory ritorna all’avventura per affrontare sfide ancora più difficili: non più ammazzare draghi, ma chiedere soldi ai parenti. Riuscirà a tornare indenne dalla valle dei Cugini? Uno sguardo terrificante a un mondo medioevale sconosciuto ai più: non solo gnomi e trolls, ma mutui blasfemi, manager degli abissi, politiche aziendali oscure!

Mentre, nel romanzo finale, si affronta il difficile e controverso tema dei Puffi, creature dei boschi di cui stranamente non si parla mai nelle altre saghe fantasy. La ricerca indipendente che ha portato a questo libro è costata all’Autore minacce e rappresaglie da parte della cospirazione che non vuole si conosca la verità sugli esseri blu!

L’autore

MAURIZIO PIRACCINI, IN ARTE DOTTOR PIRA è nato a Tortona nel 1977. Grafico, animatore, illustratore e docente, realizza fumetti dalla metà degli anni Novanta. Oltre ad aver creato I Fumetti della Gleba – il più longevo sito di webcomics in italia, attivo dal 1997 – come fumettista ha realizzato numerose serie per XL di Repubblica, Vice Magazine, l’Internazionale e Smemoranda,

e ha collaborato con Linus, Rolling Stone, Pic Nic e Hobby Comics. Alla carriera da fumettista affianca quella di scrittore (Link – Idee per la televisione e Nero Magazine), autore televisivo, storyborder per il cinema (Io sono l’amore di Luca Guadagnino nel 2009), direttore artistico e animatore (Pop-Hoolista Tour di Fedez e nel 2016 per il tour Piccoli Energumeni di Elio e le Storie Tese). Nel 2016 autoproduce L’Almanacco dei Fumetti della Gleba, che raccoglie tutta la sua produzione di storie brevi in quasi

900 pagine, ha venduto 2000 copie in un mese e mezzo con il metodo Prima o Mai. Nel 2019 pubblica, con Coconino Press, Super Relax e vince il premio Attilio Micheluzzi come “Miglior Fumetto” al Comicon di Napoli. Lo stesso anno realizza una storia a fumetti per il Museo Archeologico di Paestum, all’interno del progetto del MIBACT Fumetti nei Musei. Nel 2021 pubblica Topo e Papero per Feltrinelli comics. Da febbraio a luglio 2021 pubblica una striscia settimanale per l’Internazionale. Un autoritratto dell’Autore viene selezionato, all’interno del progetto Fumetti nei Musei del MIBACT, per essere aggiunto alla collezione permanente di

autoritratti del Museo degli Uffizi a Firenze. Insegna Animazione presso lo IED di Roma.re.

Gatto Mondadory – Trilogia della Valle Scrivia

Dr. Pira

Coconino Press, 2025

400 pagine, cartonato, bicromia – 30,00 €

ISBN: 9788876187872

Anteprima di Gatto Mondadory – Trilogia della Valle Scrivia