Anteprima “Bestie in fuga” (Coconino Press)

Sulla piccola isola di Dieci, all’inizio degli anni Sessanta, non arrivano neanche gli echi del boom economico che ha iniziato a cambiare faccia all’Italia.

Franco e Marcello trascorrono l’ultima estate prima dell’inizio dell’età adulta e di un destino che per loro sembra segnato ancor prima di nascere e li vedrà pescatori. Ma la loro vita viene stravolta dall’arrivo di una troupe cinematografica capeggiata dal regista Augusto Compagnoli, voce tra le più autentiche del neorealismo ormai in declino e dedito all’alcool, e di sua figlia Claretta, adolescente irrequieta in fuga dalla vita cittadina.

“Oggi inizia la stagione delle Cernie ma a noi ci ha aizato Aucelluzz’ che alluccava fuori casa nostra. È un po’ di tempo, ormai, che Zenobia riceve molte lettere. Gli dà una scorsa veloce e poi se le infila sotto al vestito quasi a sperare che così scompaiono. Capire cosa dicono le lettere è un ass’ e mazz’, ogni tanto la trovo curva a borbottare su un dizionario di latino. Tuttavia, per quanto la Compagnia Assicurativa si esprima in modo complicato e tecnologico, dalle jastemme di Zenobia si capisce tutto… In poche parole: stiamo inguaiati.

I terreni non cacciano più neanche mezza rapa e Zenobia ha chiesto un rimborso a questi dell’Assicurazione agricola. Lei dice che è colpa delle antenne della televisione che hanno montato a Dieci. Per quelli, invece, il terreno è secco perché nessuno lo lavora più (e tengono ragione). I contadini hanno buttato la zappa e sono andati in città, per lo sfaccimma di “Boom” economico.

Ovunque si sta meglio che a Dieci appresso ai campi e alle reti da pesca. Ci tocca andare a faticare. Per Marcello è l’anelato preludio di una fine auspicabile, per me è l’evaporazione di ogni flebile sogno di resurrezione, un’oscura prospettiva…”

Coconino Press presenta la mastodontica opera d’esordio di Daniele Marzo, aka Kong, Bestie in fuga: tra Bianciardi e Flaiano, tra Gipi e Altan.

L’autore

DANIELE MARZO AKA KONG nasce nella calda estate del 1982. A Macerata, per via dell’ansia di sua nonna. Ancora in fasce viene trasferito a Roma70, quartiere a sud della quasi omonima città. Qui cresce nei cortili dei piani pilotis, subendo nel tempo l’attrazione fatale per le chitarre, il punk, i distorsori e il disegno. Si laurea in Architettura e si trasferisce a Berlino nel 2013, senza mai smettere di disegnare. Torna a Roma70 nel 2019 perché la vita è troppo breve per la foschia. Qui, tra un cantiere e l’altro, inizia a scrivere e disegnare storie, tra cui Bestie in fuga, selezionato da Coconino Press nel mese delle nuove proposte tra oltre 300 progetti.

Bestie in fuga

Kong

Coconino Press, 2024

450 pagine, brossurato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9788876187513

