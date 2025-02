Anime romantici su Crunchyroll per San Valentino

Crunchyroll offre una dolce sorpresa a febbraio con una ricca collezione di romance e commedie romantiche, disponibili in streaming GRATUITO per tutto il mese.

Dall’1 al 28 febbraio, i fan potranno vedere in streaming un’incredibile collezione di anime romantici classici, tra cui il commovente Fruits Basket, l’affascinante e divertente Horimiya e il brillante e spiritoso Kaguya-sama: Love Is War. Sono inoltre disponibili i principali successi del 2024, come la tenera storia d’amore di Yuki e Itsuomi in A Sign of Affection e l’esilarante e stravagante Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian.