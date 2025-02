Addio al cartoonist Jules Feiffer

Il cartoonist e sceneggiatore Jules Feiffer, autore tra i più prolifici della sua generazione e vincitore del Pulitzer, è morto all’età di 95 anni nella sua casa di Upstate New York. Lo ha reso noto la famiglia.

Nato il 26 gennaio 1929 nel quartiere del Bronx, a New York, Feiffer collabora verso la fine degli anni ’40 con Will Eisner, dopo avere frequentato prima il New York Art Students League e in seguito il Pratt Institute.

Negli anni ’50 inizia a lavorare per Village Voice, per il quale realizza tavole satiriche e di contenuto politico, e in questo periodo crea personaggi quali Munro, un bambino protagonista di una serie di tavole in chiave anti-militarista, il complessato Bernard Mergeindeiler, in cui punta l’attenzione sulla descrizione dell’uomo comune, e Passionella.

Nel corso della sua carriera lavorò anche per cinema e teatro, realizzando la sceneggiatura di Conoscenza Carnale, Piccoli Omicidi (tratto da una sua piece teatrale), l’adattamento cinematografico di Braccio di Ferro diretto da Robert Altman e interpretato da Robin Williams, e Voglio Tornare a Casa! di Alain Resnais, mentre nel settore animazione realizzò il cortometraggio Munro, che si aggiudicò il premio Oscar 1961.