Comunicato stampa

ASTROMICA, marchio dedicato ai fumetti italiani, e HOSHI, ai manga giapponesi, entrano nel Gruppo LIT (Castelvecchi – Elliot – Arcana – Ultra) e presenteranno le loro novità in anteprima a Lucca Comics&Games 2025: STAND NAP 203 PADIGLIONE NAPOLEONE

DOMENICA 2 NOVEMBRE ORE 13:30

Chiesetta dell’Agorà – Sala ad accesso libero

Presentazione delle uscite, incontro con lo staff e gli autori.

Juju, Angi MC

A Miracle’s Cost

Londra, 1814. Angeli e demoni vivono nascosti tra gli umani, invisibili agli occhi dei mortali. Ashley, giovane demone impulsivo, incontra ad una festa Elijah, un angelo idealista. Da un tentato omicidio, nasce un patto inatteso che li trascinerà in un legame profondo, tra desideri, tensioni sociali e sentimenti inaspettati. A Miracle’s Cost è una storia di alleanze impossibili, attrazione proibita e sfide sociali dell’epoca vittoriana.

JUJU

Illustratrice e fumettista indipendente originaria della Sardegna, vive e lavora a Firenze. Diplomata in fumetto alla Scuola Internazionale di Comics, ha pubblicato nel 2014 la one-shot Glasses & Jones all’interno dell’antologia americana Smut Peddler.

ANGI MC

Illustratore e fumettista sardo con base a Firenze, specializzato nel genere storico, fantasy e soprannaturale. Diplomato alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, ha lavorato come autore, editor e graphic designer negli Stati Uniti e in Giappone. Il suo primo fumetto, Il Dio del Fiume, ha vinto il concorso 24 Pagine Comics. Attualmente lavora al romanzo illustrato Bestiario Sardo.

Stefano Porcu

Vitrum

Torino fine Ottocento. Vincenzo perde tutto: il figlio mai nato e sua moglie Mina, morta suicida in manicomio. Un incontro con uno specchio infranto lo trascina in un inferno onirico, dove un enigmatico demone guida il suo cammino tra colpe e ricordi distorti. Un dark fantasy intenso e visionario, dove la verità non porta redenzione.

STEFANO PORCU

Conseguito un Master in fumetto a Torino e successivamente ha iniziato a collaborare con diversi professionisti del settore perfezionando sempre di più l’utilizzo del digitale, le tecniche di inchiostrazione e diversi stili di disegno, dall’umoristico al realistico. Ha lavorato come inchiostratore e flattista per Arancia Studio, ha disegnato per Editoriale Aurea, ha lavorato come inchiostratore per Disney Comics, lavora come assistente illustratore e colorista nel settore della didattica per bambini ed è insegnante di fumetto. Questo è il suo primo fumetto come autore completo.

Samira Parasole

Controcorrente

Vita a fumetti di Nikola Tesla

Scintille, invenzioni e sogni elettrici: una libera reinterpretazione della vita di Nikola Tesla, inventore visionario, raccontata in chiave grafica. Dall’infanzia in Serbia al rapporto con la famiglia, fino al viaggio negli Stati Uniti e alla leggendaria “Guerra delle Correnti” contro Thomas Edison, questa biografia a fumetti dal tratto originale accompagna i lettori alla scoperta di uno dei più grandi geni del nostro tempo.

SAMIRA PARASOLE

Dopo essersi diplomata al liceo artistico, ha frequentato il triennio alla Scuola del Fumetto di Milano. Ha collaborato con l’Ordine Psicologi della Lombardia, ha illustrato due libri per bambini, e si è cimentata come colorista per la webcomic Detective Gallo, inserendosi così nel mondo del fumetto. Questo è il suo primo volume autoriale.

Devadatta Valmiki, Laura Pittaccio

Sospiri dal silenzio

Che tipo di impronte può lasciare una pianta nella nostra memoria?

Greta lavora come custode in un Giardino Botanico, luogo che per lei è sia rifugio sia prigione. Segnata da un passato doloroso che non riesce ad affrontare, frequenta un percorso di psicoterapia e affida i suoi pensieri a un diario, nel tentativo di ritrovare un equilibrio. Un giorno, però, la quotidianità si incrina: un incontro inatteso e surreale all’interno delle serre cambia per sempre la sua percezione del mondo, fino a restituirle la possibilità di immaginare una nuova vita.

DEVADATTA VALMIKI

Nato in Piemonte nel 1992, fra gli studi in lingua e comunicazione, continua a scrivere poesie, prose e racconti brevi, accompagnandoli con chine e acquerelli. Nel 2016, pubblica Fiori Defibrillatori (Antologica Atelier Edizioni) e successivamente, memore della morte delle sue piante, inizia a scrivere la graphic novel Sospiri dal Silenzio.

LAURA PITTACCIO

Nata a Messina nel 1986, vive a Bergamo. Dopo la laurea in Graphic Design a Reggio Calabria, nel 2016 ha concluso la scuola di formazione per illustratori Mimaster a Milano e da allora lavora come freelance tra grafica e illustrazione. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Donna Moderna. Ha firmato illustrazioni per testate internazionali come The Retail Darwin e La Croix l’Hebdo.

Luca Torraco

Black Wolf

Più di vent’anni fa, lo stregone Rumaldan aprì il varco per l’Abisso. Venne sconfitto, ma fu l’inizio di un’era di fede cieca e superstizione. Oggi, la giovane maga Lyse rischia il rogo per eresia. Viene salvata da Fen, il leggendario “Lupo Nero”, guerriero in cerca di vendetta che vuole raggiungere la Città Sacra. Insieme sfideranno creature abissali, banditi saprofaghi, sveleranno segreti perduti per cambiare un mondo in rovina. Dark fantasy, azione e magia in un euromanga epico e dannato, tra fiamme , abissi e vendetta.

LUCA TORRACO

Lavora a Bernalda (MT). Dopo aver studiato Restauro e Scultura presso l’Accademia leccese, decide di seguire il corso di fumetto presso la scuola Graphite di Lecce. Black Wolf è la sua prima pubblicazione.

Michele Garofalo

Mater Matera

Marco, aspirante fumettista, dopo anni di auto-esilio bolognese torna nella sua città natale: Matera. Qui si ritrova catapultato in una girandola di situazioni surreali, guidato da tre enigmatiche figure femminili che lo condurranno progressivamente alla riscoperta delle contraddizioni e dei misteri della leggendaria “città dei sassi”.

Matera diventa il cuore pulsante di un racconto universale sul ritorno e sul potere delle storie e dell’atto stesso del raccontare.

MICHELE GAROFALO

Dopo un periodo di lavoro in Bulgaria, alla soglia dei trent’anni riscopre la propria vocazione per il fumetto, torna in Italia e debutta con un libricino distribuito a Varna. Diplomato alla scuola di fumetto e illustrazione Grafite, ha partecipato a diverse fiere nazionali (B-Geek, Taranto Comix, Sputnik Festival, Ca.Co. Fest) e nel 2019 è finalista al premio “Nuvole di Energheia”. Attualmente vive e lavora a Matera come fumettista, autore e guida escursionistica.

Filippo Zambello, Mattia Ferrari

Cotard

Dopo un trauma, un uomo sprofonda nella sindrome di Cotard: si crede morto e privo di identità. La moglie tenta disperatamente di riportarlo alla realtà, ma lui è sempre più perso tra visioni oniriche e sdoppiamenti della coscienza. Una graphic novel visionaria e disturbante sulla perdita del sé e sull’amore che prova a salvarci.

FILIPPO ZAMBELLO

Sceneggiatore, scrittore, storyteller. Laureato in DAMS e diplomato presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, ha pubblicato tre romanzi grafici: BTS: A Graphic Biography; Harry Styles: A Graphic Biography; The Moneyman (Tunué, 2016), una biografia di Walt Disney a fumetti, edita anche in Francia, Germania e Russia.

MATTIA FERRARI

Si diploma in Fumetto Realistico alla Scuola del Fumetto di Milano. Appassionato di fumetti, ha collaborato a numerosi progetti, tra cui Alpha Gods, BTS: A Graphic Biography e Cotard, la cui lavorazione risale al 2023 e che ora vede la luce.

Gloria Napolitano, Enzo Triolo

Rane

Penelope e Marcus vanno in vacanza dalla nonna Amanda ma scoprono che lei e le altre nonne del paese sono sospettate di stregoneria. Quando Marcus scompare misteriosamente, inizia una corsa contro il tempo tra sogni, incantesimi e pozioni. Un’avventura sospesa tra realtà e incantesimo, dove l’immaginazione fa da bussola.

GLORIA NAPOLITANO

Scrittrice esordiente, vive a Torino, dove si è formata all’Accademia Albertina di Belle Arti. Parallelamente alla professione di video editor, coltiva la passione per l’illustrazione e il fumetto sotto lo pseudonimo di Pair O’ Socks: dal 2025 pubblica il webcomic fantasy Kind of a Long Story. Lo stesso anno esordisce come scrittrice pubblicando il suo primo racconto, Rane.

ENZO TRIOLO

Illustratore, graphic designer e art director con un’esperienza pluriennale nel settore dell’editoria e del gaming. Ha lavorato come 2D artist per diversi studi di produzione, contribuendo a progetti per clienti internazionali quali Team17 e Hasbro occupandosi di storyboard, character design e concept art. Dal 2022 insegna Arte del Fumetto presso l’Accademia di Belle Arti di Catania.

HOSHIMI Yuzuko

MAGICA

C’era una volta un bellissimo mago. Non era uno di quelli che faceva miracoli o salvava vite: la sua unica magia era prendere lo splendore delle vite e dei sentieri percorsi e trasformarlo in magnifiche pietre preziose! Le storie che troverai in questo magico libro sono proprio quelle racchiuse in questi gioielli: un vero tesoro dell’universo che brilla di mille luci. Si alza così il sipario su “queste fantastiche favole” che, ancora una volta, faranno palpitare il tuo cuore…

La sensei Yuzuko Hoshimi riprende in questo volume i codici della fiaba per bambini con il suo elegante e personalissimo stile grafico per raccontare storie tanto dolci quanto malinconiche. Di racconto in racconto, l’autrice mostra che lo splendore della vita può scaturire da qualsiasi luogo, anche dall’oscurità più profonda. A volte crudeli, spesso tragiche, ognuna di queste storie trasuda tenerezza e dolore, ma anche amore per il prossimo.

KINOSHITA Itaru

DINOSAN vol. 1

I dinosauri sono vivi! Nel 1946 fu scoperta un’isola remota dove i dinosauri non si erano mai estinti. Attraverso l’allevamento e la manipolazione genetica, la popolazione di dinosauri aumentò e la dinomania esplose in tutto il mondo… finché non si verificò un terribile incidente. Ora le riserve di dinosauri, come la Dinoland di Enoshina, attraversano tempi difficili. Facciamo quindi la conoscenza di Suzume Sune, una custode di dinosauri alle prime armi! Riuscirà lei a salvare Dinoland dall’estinzione?

Un manga riccamente dettagliato su una guardiana dello zoo alle prime armi che impara a prendersi cura di dinosauri di tutte le forme e dimensioni, che farà la felicità di tutti gli appassionati dei mastodontici rettili preistorici!