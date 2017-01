Nine Stones di Sara Spano approda in edicola per Editoriale Cosmo

La Editoriale Cosmo annuncia ufficialmente di aver raggiunto un accordo con la disegnatrice Sara Spano, per portare in tutte le edicole e in seguito in fumetteria, il suo web comics Nine Stones, che è possibile seguire gratuitamente sulla pagina ufficiale Facebook. La versione studiata per l’edicola sarà pubblicata in due albi interamente a colori fra maggio e giugno, mentre quella da fumetteria verrà presentata a Lucca Comics & Games 2017.

Avevo pensato di scrivere un annuncio formale, educato, senza il poco professionale caps lock, ma proprio non ce la faccio – dichiara l’autrice sulla sua pagina Facebook – Questa cosa per me significa troppe cose, è il mio primo fumetto, questi due stronzi li disegno da quando avevo 14 anni! Ma soprattutto, se non ricordo male, pare essere il primo fumetto italiano a uscire in edicola con protagonisti due ragazzi dichiaratamente omosessuali (grazie a LEGS abbiamo una splendida protagonista dichiaratamente lesbica, mancavano giusto i ragazzi). Per me è molto importante che sempre di più si apra la strada per tanti di quegli autori italiani che pubblicano fumetti con tematiche LGTB, anche in edicola, e che nel mio piccolo possa aiutare a contribuire in questo.