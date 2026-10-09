X-Men: Prime indiscrezioni su inizio lavorazione film Marvel Studios

Mentre il casting per la pellicola continua, in un articolo dedicato all’ultimo progetto che vede coinvolta l’attrice Sadie Sink, Deadline indica quando la lavorazione della pellicola Marvel Studios diretta da Jake Schreier inizierà.
Il sito evidenzia che la produzione della pellicola, al momento ancora senza un titolo ufficiale, partirà all’inizio del 2027.
Il film, che vede nel cast oltre alla Sink anche Kit Connor, Christopher Abbott, Asa Germann, Samara Weaving e Adam Driver, uscirà nelle sale il 5 maggio 2028.