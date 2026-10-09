X-Men: Prime indiscrezioni su inizio lavorazione film Marvel Studios

9 Ottobre 2026
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Primi dettagli sulla data di partenza della produzione dell'atteso film sui mutanti Marvel.
Xmen marvelstudios

Mentre il casting per la pellicola continua, in un articolo dedicato all’ultimo progetto che vede coinvolta l’attrice Sadie Sink, Deadline indica quando la lavorazione della pellicola Marvel Studios diretta da Jake Schreier inizierà.

Il sito evidenzia che la produzione della pellicola, al momento ancora senza un titolo ufficiale, partirà all’inizio del 2027.

Il film, che vede nel cast oltre alla Sink anche Kit Connor, Christopher Abbott, Asa Germann, Samara Weaving e Adam Driver, uscirà nelle sale il 5 maggio 2028.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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