Michael Mando e il ritorno dello Scorpione

Attenzione, questo articolo potrebbe contenere spoiler sulla trama di Spider-Man: Brand New Day.

Intervistato da The Hollywood Reporter, l’attore Michael Mando ha avuto modo di parlare del suo ritorno in Spider-Man: Brand New Day nel ruolo del supercriminale Scorpione, personaggio che aveva interpretato (senza costume) nel primo film della serie Spider-Man: Homecoming nel 2017.

L’attore ha innanzitutto risposto su quali fossero le sue aspettative dopo la scena post-credits del primo film, in cui interagiva con Michael Keaton, all’epoca nel ruolo dell’Avvoltoio, e come ha saputo di dovere tornare nel nuovo film.

Affronto tutto con amore, gratitudine e accettazione. Non cerco di prevedere il mio destino in alcun modo. Confido che, da un punto di vista spirituale, io faccia parte di un universo più grande che ne sa più di me. Quindi non ci ho pensato molto in quel momento. Ma a questo punto, Brand New Day rappresenta il primo livello del potenziale di questo personaggio, e ha almeno altri due o tre livelli da raggiungere, uno dei quali è la forma definitiva di Venom. [riferimento al fatto che nei fumetti lo Scorpione è stato un ospite del simbionte alieno ndr] Quindi è emozionante pensarci per un attimo, ma devo lasciar perdere perché è tutto nelle mani di Kevin Feige e Amy Pascal . Sanno quello che fanno e devo fidarmi.

Ho ricevuto una chiamata in cui mi dicevano che volevano organizzare un incontro creativo per vedere se potevamo trovare un modo per riportare in scena Mac Gargan. Abbiamo avuto due incontri: il primo con Rachel O’Connor [socia di produzione di Amy Pascal] e il secondo con Rachel e Destin Daniel Cretton. Abbiamo parlato del personaggio e me ne sono subito innamorato. Sono rimasto colpito dalla generosità e dall’intelligenza di Destin. È un vero visionario. Adoro lavorare con artisti che hanno una visione e un gusto che mi piacciono, quindi è stato chiaro in pochi minuti che volevo lavorare con Destin.

A un certo punto della pellicola, il personaggio dello Scorpione viene controllato mentalmente da Jean Grey (Sadie Sink), un elemento che Mando ha così descritto, facendo i complimenti alla collega.

Prima di tutto, un saluto a Sadie Sink. È un’attrice meravigliosa. Destin ha mostrato a tutti delle clip di Sadie come riferimento per la sua interpretazione. Poi l’ho incontrata e ho capito subito che era una persona che volevo vedere vincere. Ha una qualità così naturale e gentile, e mi sono immedesimato molto nel desiderio del suo personaggio di salvare sua sorella. È stata una scena davvero divertente. Sembrava epica e molto cinematografica.

Il personaggio di Jean Grey e quello di Mac Gargan hanno molto in comune, in un certo senso. Quindi è stato interessante scoprire le sfumature del loro mondo interiore. Ho sempre immaginato che anche Mac Gargan abbia vissuto una profonda tragedia e che veda il Dipartimento di Correzione corrotto. Hanno quindi molto in comune, ed è stato divertente scoprirne le sfumature.