With Frida – un diario artistico di Vanna Vinci

Comunicato stampa

Dopo Frida. Operetta amorale a fumetti, Vanna Vinci torna con un nuovo volume per 24 ORE Cultura dedicato all’artista messicana che ha trasformato il dolore in bellezza, il corpo in simbolo e la vita in rivoluzione. With Frida – Diario artistico, che arriva in libreria dal 28 novembre 2025, non è un semplice libro, né un classico activity book: è un laboratorio creativo, un diario visivo, un percorso emozionale che invita lettrici e lettori a esplorare se stessi attraverso l’arte e la voce potente di Frida Kahlo, proponendo un’esperienza immersiva.

Il volume si presenta in un’edizione cartonata con una lamina in copertina e all’interno illustrazioni colorate e una doppia pagina di stickers.

Frida Kahlo ha trascorso gran parte della sua vita osservando e ascoltando le proprie emozioni, gli stati mentali e le reazioni profonde che la vita le suscitava. L’unico modo autentico che aveva per esprimere tutto questo era attraverso l’immagine di sé: dipingersi era per lei un atto di verità. Accanto ai suoi celebri autoritratti, ha tenuto a lungo un diario visivo, un altro modo per raccontarsi.

With Frida nasce da questa esperienza e attinge all’iconografia

dell’artista, ai suoi simboli e al suo universo vegetale, animale e spirituale. È un percorso creativo e introspettivo, suddiviso in sezioni, che invita chi lo sfoglia a esplorare il proprio universo interiore. Pagina dopo pagina, il lettore è chiamato a costruire il proprio autoritratto caleidoscopico, a raccontare ferite e desideri, a dare forma a emozioni e memorie.

With Frida è suddiviso in sezioni tematiche che guidano il lettore nell’esplorazione di sé attraverso l’arte: si parte dall’autoritratto e dalla percezione del corpo, si attraversano le emozioni, il dolore, la memoria, il colore e i simboli, per arrivare alla natura, agli animali, agli abiti e all’identità. Ogni sezione è accompagnata da testi scritti in prima persona come se a parlare fosse Frida stessa, con il suo tono ironico, profondo, intimo. Il diario non impone regole: si può iniziare da qualsiasi pagina, tornare indietro, strappare, incollare, riscrivere. È un invito alla libertà creativa e alla scoperta di sé, a mettersi in gioco, a disegnarsi, a scriversi, a raccontarsi con sincerità e libertà.

With Frida – Diario Artistico

Vanna Vinci

24 ORE Cultura, 2025

160 pagine, cartonato, colori – 32,00 €

ISBN: 9788866489122