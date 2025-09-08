Arriva il nuovo volume della collana Art Heroes, dedicato a Frida Kahlo

Comunicato stampa

24Ore Cultura Comics porta nelle librerie dal 12 settembre 2025 il quarto volume della serie Art Heroes, stavolta dedicato all’incontro tra la squadra di giovani protagonisti e l’artista messicana Frida Kahlo.

Alvise, Zoe, Brunilde, Sara e Iñigo, dopo aver incontrato Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh e Caravaggio nelle precedenti avventure, dovranno salvare le opere di Frida dall’ingrigimento. Spediti a Città del Messico, esattamente nell’anno 1941, grazie alle candele temporali di Vittorio, il bidello della scuola a capo della società segreta Rosa Policroma che preserva l’opera degli artisti contri i terribili piani della Rosagrigia, i cinque incontreranno la celebre pittrice messicana e si confronteranno con la sua opera e la forte personalità. Riusciranno anche questa volta a tornare a casa vittoriosi?

Gli autori del fumetto sono sempre lo sceneggiatore Jacopo Silvestre e l’illustratrice Laura D’Addazio (leggi qui l’intervista)

Frida Kahlo e i colori della vita

Jacopo Silvestre, Laura D’Addazio

24Ore Cultura Comics, 2025

80 pagine, brossurato, colori – 16,50 €

ISBN: 9788866489177