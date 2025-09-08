Arriva il nuovo volume della collana Art Heroes, dedicato a Frida Kahlo

Arriva a settembre in libreria il quarto volume di Art Heroes di 24Ore Cultura Comics, con protagonista Frida Kahlo.
Frida kahlo art heroes cover24Ore Cultura Comics porta nelle librerie dal 12 settembre 2025 il quarto volume della serie Art Heroes, stavolta dedicato all’incontro tra la squadra di giovani protagonisti e l’artista messicana Frida Kahlo.

Alvise, Zoe, Brunilde, Sara e Iñigo, dopo aver incontrato Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh e Caravaggio nelle precedenti avventure, dovranno salvare le opere di Frida dall’ingrigimento. Spediti a Città del Messico, esattamente nell’anno 1941, grazie alle candele temporali di Vittorio, il bidello della scuola a capo della società segreta Rosa Policroma che preserva l’opera degli artisti contri i terribili piani della Rosagrigia, i cinque incontreranno la celebre pittrice messicana e si confronteranno con la sua opera e la forte personalità. Riusciranno anche questa volta a tornare a casa vittoriosi?

Gli autori del fumetto sono sempre lo sceneggiatore Jacopo Silvestre e l’illustratrice Laura D’Addazio (leggi qui l’intervista)

Frida Kahlo e i colori della vita
Jacopo Silvestre, Laura D’Addazio
24Ore Cultura Comics, 2025
80 pagine, brossurato, colori – 16,50 €
ISBN: 9788866489177

