VrumVrum, PotPot, il viaggio grafico onomatopeico di Eronda

Comunicato stampa

Eronda, al secolo Mario De Donà, è il tipico caso di “artista per intenditori”, che non desiderava diventare d’élite e che merita senz’altro un richiamo presso il grande pubblico.

Se si volesse descriverlo a chi non lo conosce, si potrebbe collocarlo idealmente al crocevia fra i futuristi, Mimmo Rotella e Bruno Munari (di cui era amico e seguace), o associarlo alle neoavanguardie del Novecento. Tuttavia – come accade forse a chiunque si esprima per immagini – la sua unicità diventa comprensibile a tutti a un solo sguardo, se si considerano le sue strisce a fumetti: «onomatopeiche e motorizzate», mobili e vivaci nel segno grafico come nel lessico.

Erik Balzaretti, esperto divulgatore di tutto ciò che è narrazione visiva, inquadra in questo volume di Graphe.it Edizioni il percorso artistico di Eronda e restituisce a lettori di ogni generazione la dimensione surreale, raffinata e disincantata della sua produzione, forse non abbastanza riconosciuta.

Completa il ritratto l’analisi di Gianni Brunoro, che ne mette in evidenza l’approccio sperimentale e le diverse variazioni sul tema della strip.

VrumVrum, PotPot

Eronda (Mario De Donà)

Graphe.it Edizioni, 2025

114 pagine, brossurato, bianco e nero – 9,90 €

ISBN: 9788893722544

Disponibile dal 26 agosto 2025