Venerdì 8 agosto torna LSB Live

Venerdì 8 agosto, a partire dalle 21, Paolo Garrone e Federico Beghin, in diretta sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco, parleranno di alcuni fumetti più o meno recenti, confermando una rubrica storica del sito. Giunti ormai nel cuore dell’estate, prima di salutare per una pausa, i due hanno impostato una scaletta più agile rispetto a quelle, molto nutrite, delle ultime puntate andate in onda. Senza svelare i titoli dei volumi, qualcosa si può intuire dalla grafica di Emilio Cirri.
Appuntamento fissato, quindi: mare o montagna? Fumetti!