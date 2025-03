Una rossa per Spider-Man, Thunderbolts e il marketing A24

Spider-Man

La notizia più importante degli ultimi giorni è certamente l’ingresso dell’attrice Sadie Sink nel nuovo film sull’arrampicamuri che vedrà il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, dando così il via ufficialmente al casting per il nuovo capitolo in uscita nelle sale il prossimo anno. L’attrice, arrivata al successo con la serie Netflix Stranger Things, ha confermato il suo talento al fianco di Brendan Fraser in The Whale di Darren Aronofsky, mentre questo stesso mese la vedremo nel musical/drammatico in chiave post-apocalittica O’dessa di Searchlight e nel prossimo futuro debutterà a Broadway nella piece teatrale John Proctor is the villain.

Al momento, come consuetudine, il ruolo dell’attrice nel nuovo capitolo sull’alter ego di Peter Parker è coperto da segreto, nonostante alcune fonti indichino che potrebbe interpretare la nuova Jean Grey del Marvel Cinematic Universe, una opzione questa definita una “teoria prevalente” da Deadline che per primo ha diffuso la notizia, lasciando però aperta l’ipotesi che possa anche trattarsi di Mary Jane Watson.

Il personaggio, lo ricordiamo, è assente in un film sul ragnetto dalla famosa trilogia diretta da Sam Raimi, dove venne impersonata con successo da Kirsten Dunst, e da allora non è più apparso sul grande schermo. Nel 2014, la rossa sarebbe dovuta apparire, con le fattezze di Shailene Woodley, nel sequel di The Amazing Spider-Man, ma la parte finì vittima del montaggio, e anche in parte dell’insuccesso della pellicola, mentre è noto che la “MJ” di Zendaya sia un altro personaggio.

Detto questo, è da sottolineare che probabilmente sarà chiaro nel prossimo futuro chi la Sink interpreterà. Il personaggio di Jean Grey, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, dovrebbe comparire salvo cambiamenti assieme ad altri due personaggi degli X-Men in Avengers: Doomsday le cui riprese partiranno a fine mese a Londra, dando lentamente inizio all’introduzione dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Se l’attrice dovesse essere avvistata nella capitale britannica nelle prossime settimane, potrebbe quindi confermarsi il fatto che questa sarà effettivamente Jean Grey, anche se sarebbe cosa davvero inusuale per i Marvel Studios introdurre un personaggio legato agli X-Men in una pellicola che, a conti fatti, resta comunque una produzione Sony, sollevando una problematica riguardante i credits.

Nel caso invece che si tratti di Mary Jane Watson, si tratterebbe in questo caso di una forte discontinuità nei confronti dei primi tre film con Holland, mettendo definitivamente in soffitta la trama sentimentale con Zendaya e continuando così per la strada aperta dal finale del terzo capitolo, tesa a ricostruire da zero l’universo di personaggi attorno a Spidey in seguito all’incantesimo del Dottor Strange. Allo stesso tempo, l’ingresso di Mary Jane nel MCU segnerebbe la ripresa di una relazione cara agli appassionati, che potrebbe anche significare il ritorno a un vecchio e storico status quo, a lungo atteso, anche negli albi a fumetti.

C’è anche la possibilità, comunque, che l’attrice possa ricoprire un ruolo del tutto diverso da quelli finora ipotizzati, fattore questo da non escludere completamente, vista l’abitudine alle sorprese inaspettate in produzioni di questo tipo.

Thunderbolts

A meno di due mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, la campagna promozionale di Thunderbolts* punta ormai decisamente sul fattore trailer, vista la diffusione nei giorni scorsi di un filmato abbastanza surreale e originale, che puntava a fare emergere come la pellicola veda al suo interno elementi che negli ultimi anni hanno legato il proprio nome e background artistico ad A24, major indipendente che, fondata nel 2012, ha visto negli ultimi anni accrescere il proprio status a Hollywood grazie a una serie di interessanti prodotti, diventando in pochissimo tempo un magnete per moltissimi attori di rilievo.



La scelta dei Marvel Studios di evidenziare questa connessione è probabilmente dovuta al fatto che i progetti realizzati da A24 sono percepiti come prodotti di alta qualità, anche se facenti parte di generi diversi. Di recente, il dramma romantico We Live in Time, interpretato da Florence Pugh, che proprio in Thunderbolts* ricopre il ruolo di Yelena Belova, è stato un esempio calzante di come questa piccola major punti moltissimo a presentare prodotti con dinamiche e prospettive originali.

È ovvio che i Marvel Studios intendino sottolineare come quelle stesse dinamiche, idee e prospettive, a partire dal regista Jake Schreier che per A24 ha scritto e diretto il film Beef, possano in qualche modo essere state inserite nella pellicola Marvel Studios. Questa singolare campagna marketing rappresenta una scelta strana, se si pensa che i Marvel Studios hanno sempre guardato al cinema indipendente come fonte per la realizzazione dei propri film, a partire dai registi, e al Sundance come “zona di reclutamento” da cui attingere.

Altro particolare interessante, è che questa inusuale promozione pare studiata a tavolino, se si pensa che solo pochi giorni prima della diffusione del trailer la stessa protagonista Florence Pugh sottolineava in una intervista come Thunderbolts* fosse un film in stile A24 con supereroi Marvel.