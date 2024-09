Un vademecum sulla fiscalità per i professionisti del mondo del fumetto

Con Fumetti e Tasse Edizioni NPE raccoglie in volume una serie di articoli apparsi sulla rivista Scuola di Fumetto, a cui si aggiungono alcuni inediti. Si tratta di un vero e proprio vademecum con cui l’autore e fumettista Tonio Vinci vuole offrire una panoramica e un’infarinatura generale sui temi della fiscalità che ruotano attorno al mestiere del fumettista.

La guida non vuole essere un compendio approfondito e uno strumento che possa sostituirsi al lavoro di un commercialista o che funga da tutorial per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quanto più una bussola che permetta di orientarsi e di avere un’idea delle meccaniche e delle necessità a cui va incontro chi faccia del fumettista, come sceneggiatore e disegnatore o come autore completo, una professione.

Gli articoli affrontano vari temi e sfaccettature, dalle imposte alla partita iva, dalla gestione della vendita degli originali al tema della pensione e lo fanno con un linguaggio semplice, chiaro e scorrevole. A corredo di ogni capitolo una striscia o una vignetta dell’autore per sdrammatizzare il tema. Sicuramente le tasse e la burocrazia creano ansie e dubbi non solo ai fumettisti: affrontarle con un minimo di chiarezza e qualche risorsa in più è sicuramente un ottimo modo per ridurre il rischio di esserne angosciati e per venirne a capo nella giusta maniera.

Il volume è un libretto agile e scorrevole, forse leggermente costoso rispetto alla foliazione.

Abbiamo parlato di:

Fumetti e Tasse

Tonio Vinci

Edizioni NPE, 2024

72 pagine, brossurato, colori – 12,90 €

ISBN: 9788836272105

Intervista a Tonio Vinci: