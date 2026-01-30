The Dangers in My Heart – The Movie arriva al cinema

E’ stato diffuso il trailer di The Dangers in My Heart – The Movie di Hiroaki Akagi e Dali Chen, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video. Il film arriverà al cinema come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo doppiato in italiano.

Attesissima versione cinematografica di uno dei romance più amati degli ultimi anni, The Dangers in My Heart – The Movie è tratto dal manga omonimo di Norio Sakurai, uno dei titoli più apprezzati grazie a una scrittura intima, ironica e sorprendentemente realistica. Pubblicato con grande successo in Giappone su Champion Cross da Akita Shoten e in Italia da J-POP Manga, l’opera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

La storia segue Kyotaro Ichikawa, uno studente introverso e profondamente insicuro, che fatica a comprendere le proprie emozioni e il mondo che lo circonda. Tutto cambia quando conosce Anna Yamada, compagna di classe allegra, imprevedibile ed estremamente popolare. Attraverso piccoli gesti quotidiani, silenzi, incomprensioni e momenti di imbarazzo, i due ragazzi iniziano a scoprire per la prima volta cosa significhi piacere a qualcuno e lasciarsi avvicinare da un sentimento autentico.

The Dangers in My Heart – The Movie porta al cinema una delle storie romantiche più avvincenti e coinvolgenti degli ultimi anni. In questo lungometraggio Kyotaro Ichikawa ripensa al suo rapporto con Anna Yamada, e riflette su come lei abbia cancellato man mano l’oscurità e le insicurezze che albergavano nel suo cuore, di come gli abbia dato una nuova ragione di vita, al punto da arrivare addirittura a scrivere il testo di una canzone a lei dedicato, che porteranno sul palcoscenico sua sorella Kana e il suo gruppo, le Primary Color. Lontano da ogni idealizzazione, il film restituisce l’adolescenza nella sua complessità emotiva: una fase fragile, spesso contraddittoria, in cui l’amore diventa occasione di scoperta di sé e dell’altro. Kyotaro e Anna crescono insieme, sostenendosi reciprocamente, imparando a trovare il coraggio di compiere gesti che fino a poco prima sembravano impossibili.

In un delicato equilibrio tra ironia e profondità emotiva, The Dangers in My Heart – The Movie si conferma come un racconto di formazione capace di rappresentare con rispetto e realismo l’animo adolescenziale. Un film che parla di primi amori, fragilità e desiderio di essere visti per ciò che si è davvero, e che porta sul grande schermo una storia luminosa, tenera e universale.