The Dangers in My Heart – The Movie arriva al cinema

30 Gennaio 2026
di
Il fenomeno romance che ha conquistato il pubblico anime di tutto il mondo.
Dangerinmyheart

E’ stato diffuso il trailer di The Dangers in My Heart – The Movie di Hiroaki Akagi e Dali Chendistribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video. Il film arriverà al cinema come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo doppiato in italiano.

Attesissima versione cinematografica di uno dei romance più amati degli ultimi anni,  The Dangers in My Heart – The Movie è tratto dal manga omonimo di Norio Sakurai, uno dei titoli più apprezzati grazie a una scrittura intima, ironica e sorprendentemente realistica. Pubblicato con grande successo in Giappone su Champion Cross da Akita Shoten e in Italia da J-POP Manga, l’opera ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali.

La storia segue Kyotaro Ichikawa, uno studente introverso e profondamente insicuro, che fatica a comprendere le proprie emozioni e il mondo che lo circonda. Tutto cambia quando conosce Anna Yamada, compagna di classe allegra, imprevedibile ed estremamente popolare. Attraverso piccoli gesti quotidiani, silenzi, incomprensioni e momenti di imbarazzo, i due ragazzi iniziano a scoprire per la prima volta cosa significhi piacere a qualcuno e lasciarsi avvicinare da un sentimento autentico.

The Dangers in My Heart – The Movie porta al cinema una delle storie romantiche più avvincenti e coinvolgenti degli ultimi anni. In questo lungometraggio Kyotaro Ichikawa ripensa al suo rapporto con Anna Yamada, e riflette su come lei abbia cancellato man mano l’oscurità e le insicurezze che albergavano nel suo cuore, di come gli abbia dato una nuova ragione di vita, al punto da arrivare addirittura a scrivere il testo di una canzone a lei dedicato, che porteranno sul palcoscenico sua sorella Kana e il suo gruppo, le Primary Color. Lontano da ogni idealizzazione, il film restituisce l’adolescenza nella sua complessità emotiva: una fase fragile, spesso contraddittoria, in cui l’amore diventa occasione di scoperta di sé e dell’altro. Kyotaro e Anna crescono insieme, sostenendosi reciprocamente, imparando a trovare il coraggio di compiere gesti che fino a poco prima sembravano impossibili.

In un delicato equilibrio tra ironia e profondità emotiva, The Dangers in My Heart – The Movie si conferma come un racconto di formazione capace di rappresentare con rispetto e realismo l’animo adolescenziale. Un film che parla di primi amori, fragilità e desiderio di essere visti per ciò che si è davvero, e che porta sul grande schermo una storia luminosa, tenera e universale.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Ultimi articoli