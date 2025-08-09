The Batman Parte 2 – James Gunn interviene e smentisce indiscrezioni sul film

In seguito a quanto riportato nella giornata di ieri da Jeff Sneider, il quale riportava alcune indiscrezioni e valutazioni interne alla Warner sulla attuale sceneggiatura di The Batman – Parte 2 a opera del regista Matt Reeves e di Mattson Tomlin, è intervenuto su Threads il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, che ha duramente respinto le ricostruzioni fatte, bollandole come speculazioni.

Ragazzi, per favore smettetela di credere a queste sciocchezze. Credo che sei di noi abbiano letto la sceneggiatura. Nessuno sa niente di The Batman 2 – ha scritto Gunn – Tutto quello che avete sentito su quel film è inventato o frutto di supposizioni. Nessuno al mondo sa nulla del concept della storia, tranne quattro persone.

Nell’articolo di Sneider, si affermava infatti che lo script introdurrebbe il personaggio di Robin.