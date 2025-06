Comunicato stampa

Per la prima volta, Tex Willer presenta una guida illustrata, curata da Maurizio Colombo e con la copertina di Claudio Villa, sui personaggi, sia buoni che cattivi, incontrati o combattuti durante la sua carriera. Ogni personaggio è corredato da una scheda introduttiva e da un articolo sulle sue gesta. Il volume, tutto a colori e in uscita il prossimo 30 maggio 2025, è arricchito anche da stampe e illustrazioni inedite.

TEX presenta IL MIO WEST è probabilmente la più completa guida illustrata dell’universo di Tex che sia mai stata pubblicata, una sorta di Who’s Who (la guida al proprio universo supereroistico pubblicata dalla DC Comics negli anni ’80) salsa bonelliana.

Firma la prefazione del volume Davide Bonelli.

TEX presenta IL MIO WEST

a cura di Maurizio Colombo

Sergio Bonelli Editore, 2025

160 pagine, cartonato, colori – 29,00 €

ISBN: 9791256290208