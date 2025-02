Terzo capitolo per “Silence”, euromanga shonen per Renoir

Arriva al suo terzo (sugli otto previsti) volume Silence, euromanga fantastico e d’avventura di Yoann Vorniere. Utilizzando in maniera consapevole e intelligente strutture e meccaniche tipiche dello shonen manga, Vorniere continua a giocare con la mitologia europea in un albo dai due piani narrativi. Da un lato assistiamo al dipanarsi di alcuni intrighi ad Alto-Forte, che suggeriscono misteri e pericoli crescenti per i fuggitivi del villaggio. Dall’altro ci troviamo a seguire Lame che approfondisce la comprensione delle proprie capacità e affronta un nemico che lo costringe anche a confrontarsi con se stesso, affiancato dalla sacerdotessa Lune e dal monaco Merle, in una sequenza che evoca il classico addestramento necessario all’eroe per affrontare la prossima battaglia decisiva.

Come sempre il fumetto è ricco di idee e trovate e si chiude con un grosso colpo di scena, anche se forse, la risposta che il lettore potrebbe trovarsi ad attendere più di tutte è se l’autore francese sarà in grado di chiudere in maniera soddisfacente tutti gli spunti e i misteri che ha seminato.

Vorniere conferma anche la buona gestione della regia, dinamica per l’azione e ben costruita quando deve creare pathos e tensione, mantenendo l’equilibrio tra il richiamo agli stilemi del manga e un tratto personale.

Abbiamo parlato di:

Silence #3

Yoann Vorniere

Traduzione di Giulia Beffa

Gaijin – Renoir Comics, 2024

208 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,90 €

ISBN: 9791256040230