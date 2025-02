“Tenui bagliori” di Yamada Murasaki: una storia di affermazione femminile

Il fumetto di Yamada Murasaki racconta la quotidianità di una donna che sente sì di voler vivere pienamente il suo essere madre di due bambine, ma allo stesso tempo di pretendere un rapporto egualitario con il marito e una propria indipendenza sociale ed economica. Temi che possono sembrare sdoganati, ma che in realtà anche da noi possono incontrare degli ostacoli tutt’oggi; a maggior ragione negli anni Ottanta e in una società maschilista e tradizionalista.

Così i brevi racconti di normale amministrazione casalinga, che inizialmente sembrano quasi quadri immobili, bloccati in una ciclicità inesorabile e impossibile da alterare, nel proseguo delle pagine si rivelano piccoli passi verso una affermazione della protagonista non in funzione di quello che è e che gli altri si aspettano che sia, ma di quello che lei vuole essere. Una ribellione verso i limiti imposti dalla società che, in un’opera occidentale, si sarebbe probabilmente tradotta in una crisi di coppia dai toni drammatici, avviene invece con una sua serenità e con toni quasi ovattati; certo non scevra da confronti duri, ma che rafforzano non solo l’autostima della protagonista ma anche il rapporto con il marito e la sua presenza con le figlie.

L’opera ha in questo svolgimento uno dei suoi punti di forza assieme all’importanza del messaggio, specie nel contesto storico e sociale in cui è stata pubblicata; però, riletta oggi, accusa in certi punti un eccessivo didascalismo e una retorica, soprattutto all’inizio, un po’ banale, con i pensieri della protagonista che invadono le pagine con tante, forse troppe parole. I disegni sono lievi, realistici ma con una economia del segno che porta a volti quasi abbozzati, nei quali le ombre sono sostituite dall’assenza di tratti somatici. Nel disegno tutto punta all’essenziale e alla comprensione, con gran parte delle scene ambientate all’interno dell’abitazione che, immerse nell’assenza di sfondi, sembrano suggerire spazi più ampi di quelli rinchiusi in quattro mura.

Abbiamo parlato di:

Tenui bagliori

Yamada Murasaki

Traduzione di Alessandro Passarella

Einaudi, 2024

352 pagine, brossurato, bianco e nero – 16,50 €

ISBN: 9788806261535