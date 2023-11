Letture in breve #3

Superman Special: Il Ritorno di Kal-El di Mark Waid, Tom Taylor, Phillip Kennedy Johnson, Cian Tormey, Mike Perkins, David Lapham, Riccardo Federici et al. (Panini Comics, 2023)

Questo volume potrebbe quasi far pensare che valga la pena acquistarlo più per “completismo” che altro, malgrado gli autori. Falso. Oltre a essere un pezzo importante della storia del personaggio, presenta i racconti dell’omonimo arco narrativo, pubblicato a episodi su Action Comics e Superman: Son of Kal-El. Un ciclo molto bello, che cattura appieno l’essenza di Superman, confermando Tom Taylor come uno dei migliori interpreti dell’Azzurrone e ponendo solide basi per il lavoro di Phillip Kennedy Johnson, che dimostra anch’egli di aver capito bene Kal-El. Ottimi disegni di autori vari, con un contributo più abbondante di Cian Tormey e Mike Perkins. Peccato per il contributo del maestro David Lapham che, per quanto abbia cercato di adattarsi pulendo il suo segno pulp, si dimostra poco adatto a questo genere di storie. Da avere, e non solo per i fan: la nobiltà del kryptoniano si staglia limpidamente, senza risultare stucchevole. Un supereroe per tutte le stagioni.

Paolo Garrone